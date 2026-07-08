OpenAI presentará la versión más potente de ChatGPT tras la aprobación de Donald Trump

La compañía comandada por Sam Altman había tenido que retrasar el lanzamiento del modelo GPT-5.6 debido a preocupaciones de seguridad nacional. A pesar del lanzamiento pactado para el jueves, la intervención del gobierno estadounidense inauguró una nueva etapa en la industria de la IA.

Archivo. OpenAI superó los análisis del gobierno de EEUU y se prepara para lanzar su modelo más potente.

La espera terminó: OpenAI presentará este jueves GPT-5.6, su modelo de inteligencia artificial más avanzado , luego de postergar el lanzamiento previsto para el mes pasado a pedido del gobierno de Estados Unidos. En ese momento, la demora respondió a nuevas evaluaciones vinculadas a la seguridad nacional y al posible uso indebido de estos sistemas por parte de actores extranjeros, razones por las que la gestión de Donald Trump cambiaron su enfoque por una intervención más proactiva en el sector de la IA.

El anuncio llega pocos días después de que Washington levantara las restricciones que pesaban sobre los últimos modelos de IA de Anthropic, Fable y Mythos. Esas limitaciones habían sido impuestas menos de tres semanas antes por los mismos motivos expresados para GPT -5.6.

En ese contexto, la administración estadounidense reforzó el control sobre los modelos de IA de última generación ante la preocupación de que puedan ser utilizados con fines militares o de inteligencia por países como China o Rusia.

El medio estadounidense Axios informó que el Departamento de Comercio de EEUU autorizó el lanzamiento masivo de GPT-5.6 tras una nueva ronda de pruebas realizada bajo el esquema de supervisión que Washington implementó para los modelos de IA más avanzados.

Hasta ahora, OpenAI solo había habilitado el acceso a GPT-5.6 para un grupo reducido de socios seleccionados , cuyos resultados fueron compartidos con las autoridades estadounidenses como parte del proceso de evaluación.

La compañía confirmó además, a través de una publicación en X, que junto con GPT-5.6 Sol también lanzará los modelos Terra y Luna.

GPT-5.6 Sol: será el modelo más potente desarrollado por OpenAI hasta el momento.

será el modelo más potente desarrollado por OpenAI hasta el momento. Terra: apuntará a un segmento intermedio, con menor costo y capacidades equilibradas.

apuntará a un segmento intermedio, con menor costo y capacidades equilibradas. Luna: será la alternativa más económica dentro de la nueva familia de modelos.

El cambio de estrategia de Donald Trump: mayor control estatal sobre la IA

Durante 2026, Trump cambió su estrategia y puso el foco sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y los desafíos que surgen en materia de seguridad con el lanzamiento de modelos más potentes. En ese sentido, firmó una orden ejecutiva que crea un nuevo esquema de supervisión para los modelos más avanzados. La norma establece un marco voluntario para que las empresas compartan sus desarrollos con el gobierno de EEUU hasta 30 días antes de su lanzamiento público, con el objetivo de evaluar posibles riesgos para la seguridad nacional.

La decisión fue impulsada luego de que asesores de alto nivel advirtieran que la administración ya no podía seguir demorando la creación de un marco regulatorio mínimo para una tecnología que avanza a un ritmo cada vez mayor.

La nueva disposición, además, reduce el plazo previsto en una iniciativa anterior: en lugar de exigir la presentación de los modelos 90 días antes de su lanzamiento, el período se acorta a 30 días.

Archivo. Trump aprieta los límites de las empresas tecnológicas y sus modelos IA.

La norma dispone que, dentro de los próximos 30 días, el Comité de Sistemas de Seguridad Nacional, el Secretario de Guerra y el Secretario de Seguridad Nacional, a través del director de la CISA, elaboren los lineamientos que regirán el control de estos modelos de IA.

También encomienda al Secretario del Tesoro, el Secretario de Guerra, el director de la NSA, el Secretario de Seguridad Nacional y otras autoridades el desarrollo de un proceso clasificado para evaluar las capacidades cibernéticas de los sistemas de IA y determinar cuándo un desarrollo debe ser considerado un "modelo de frontera cubierto".

Además, la orden crea un marco voluntario para que las empresas desarrolladoras puedan: