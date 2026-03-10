Qué es el modo spoiler de WhatsApp y cómo se activa + Seguir en









La aplicación de mensajería va a lanzar una nueva función, que le permitirá a los usuarios ocultar información sensible.

La nueva función de Whatsapp que permitirá ocultar mensajes en chats grupales.

Whatsapp continúa agregando nuevas funciones para mejorar la experiencia de los usuarios en sus chats. La red social lanzaría una función para los grupos de chat, la cual le va a permitir a los miembros poder ocultar información sensible en los mensajes que envían.

Entre las novedades que comenzaron a aparecer en los modos de prueba o versiones beta, se encuentra el "modo spoiler". Está pensada para los momentos en los que un mensaje incluye contenido que no todos quieren leer en ese momento, ya sea porque contiene un spoiler de una serie o película, o porque no están en el lugar apropiado para recibirlo.

La herramienta les va a permitir que los mensajes aparezcan ocultos o borrosos, para que los receptores puedan decidir cuando quieren revelar el texto.

modo spoiler Qué es "modo spoiler" en WhatsApp El "modo spoiler" es una función que les va a permitir a los usuarios enviar mensajes de texto que aparecen cubiertos o borrosos en el chat grupal. Los receptores del mismo solo lo podrán leer, si pulsan sobre el mensaje oculto para revelarlo.

Fue detectado en la versión beta 2.26.7.10 para Android por WaBetaInfo y está pensada para que los integrantes del grupo puedan hablar con tranquilidad, sin correr el riesgo de revelar información en un momento poco oportuno.

Aunque a simple vista puede parecer similar a la función de Telegram, en esta primera etapa la de Whatsapp va a estar destinada exclusivamente a mensajes escritos, no a fotos ni archivos de otro tipo. Cómo activarlo en simples pasos Para poder activar esta función solo hay que seguir esos sencillos pasos: Antes de enviar un mensaje al grupo, hay que mantener el dedo presionado sobre el texto para seleccionarlo en su totalidad.

En el menú que aparece hay que tocar la opción "Spoiler"

El mensaje quedará marcado para ocultarse y se verá borroso en el chat.

Luego hay que enviarlo como de costumbre. Cuando los demás integrantes del grupo reciban el mensaje, solo podrán leerlo si ellos mismos deciden presionar el mensaje. Con este nuevo modo, Whatsapp busca brindarle a sus usuarios un mayor control y privacidad, evitando malentendidos y permitiendo que cada uno pueda decidir cuando revelar ciertos contenidos dentro de un chat.

