Atención mensajeros: una nueva estafa en WhatsApp es cada vez más común entre usuarios

Este engaño telefónico usa un pedido de ayuda falso para acceder a tus bienes personales y a los papeles de tu hogar.

Los delitos virtuales no descansan y cambian de formato constantemente. En el último tiempo se detectó una nueva maniobra de estafa que se está difundiendo a través de WhatsApp , la app de mensajería más popular del país.

El modus operandi se basa en llamadas y mensajes con un relato muy dramático . El objetivo ya no se limita solo a las cuentas bancarias, ahora los estafadores buscan documentación importante vinculada a las propiedades y los vehículos.

La secuencia suele empezar con un llamado inesperado . Del otro lado de la línea, una persona afirma ser un familiar o alguien cercano. Entre sollozos relata un supuesto accidente , una detención o un problema grave que requiere ayuda urgente .

En medio de la confusión, el delincuente intenta que la víctima mencione nombres de familiares o datos personales. Con esa información arma la historia y gana credibilidad , ya que la presión emocional es la base de la estafa.

Una vez que logra imponer el miedo, el estafador solicita dinero con distintos argumentos. De todas formas, el punto más delicado aparece cuando pide fotos o datos del título de propiedad de una casa o de un vehículo. La excusa es que supuestamente necesita presentar esos papeles para resolver el inconveniente.

Ese material no se pide para ninguna gestión real que tenga que ver con alguna emergencia. Con esos documentos, los delincuentes pueden planear otras maniobras, como intentos de una transferencia fraudulenta o nuevas extorsiones.

Este tipo de engaño en realidad retoma una modalidad antigua que antes llegaba por teléfono fijo. La diferencia radica en el alcance masivo que permiten las aplicaciones actuales. Frente a una situación de este estilo, primero hay que mantener la calma. Lo recomendable es pedir que la persona que llama se identifique con datos precisos y cortar la comunicación ante cualquier duda.

También es fundamental contactar por otro medio al familiar involucrado para verificar la versión. Si se confirma que es una estafa, hay que denunciar el hecho ante las autoridades para evitar que otras personas caigan en la misma trampa.