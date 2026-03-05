WhatsApp lanza nueva función y los Estados ya no serán como los conocemos + Seguir en









La aplicación integra una novedad para los Estados: conocé de que se trata y todos los detalles.

La función de Estados expandidos permite mayor difusión de actualizaciones entre usuarios aunque no estén agendados.

WhatsApp anunció una nueva función para sus Estados, una de las secciones más utilizadas de la aplicación, que amplía la forma en que los usuarios pueden ver y compartir actualizaciones con personas que no figuran en su libreta de contactos.

Hasta ahora, las publicaciones efímeras (similares a las “Stories” de otras redes) solo podían verse si el emisor y el receptor estaban agendados mutuamente. Con la actualización, esa barrera se elimina en ciertos casos, permitiendo alcance más amplio, sin necesidad de que ambos usuarios se hayan agregado previamente.

1744469225352-whatsapp-logo-phone-close Cómo funciona la nueva función de Estados La característica se está desplegando gradualmente en versiones recientes de WhatsApp, tanto para Android como iOS, y permite que usuarios que han interactuado recientemente, mediante un mensaje o llamada, puedan ver las actualizaciones de Estado, incluso si no están guardados como contactos.

La app identifica estas interacciones y permite mostrar el Estado del otro usuario con una marca visual específica, que diferencia a los contactos no agendados. También se integra la opción de listas de “amigos cercanos”, donde se puede seleccionar quién puede ver determinadas actualizaciones, sin necesidad de una agenda completa de contactos.

Qué cambia para los usuarios Este cambio amplía la forma de compartir momentos, imágenes o videos efímeros dentro de la plataforma, ya que antes solo podían verse entre contactos. Ahora, al interactuar con alguien, incluso si no se guardó su número, se abre la posibilidad de compartir contenido visual más fácilmente.

Esto puede resultar útil para: Ver actualizaciones de personas con las que se chatea esporádicamente sin necesidad de agendarlas formalmente.

Compartir momentos con conocidos sin llenar la libreta de contactos .

Gestionar listas más flexibles de audiencia para publicaciones temporales. La función sigue respetando la privacidad del usuario, ya que cada persona puede configurar quién ve sus Estados, incluso si provienen de números que no han sido guardados.

