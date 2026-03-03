WhatsApp prepara la llegada de una herramienta esperada por usuarios en todo el mundo + Seguir en









La aplicación trabaja en una de las funciones más pedidas: la programación de mensajes para enviarlos automáticamente en la fecha y hora que el usuario elija.

La función permitirá gestionar envíos automáticos sin apps externas.

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada a nivel mundial, está desarrollando una función de mensajes programados, que permitirá a los usuarios redactar un texto y elegir una fecha y hora específicas para que se envíe automáticamente, sin necesidad de hacerlo manualmente en ese momento.

La función fue detectada en versiones beta de la aplicación, tanto para iOS como para Android, y se espera que aparezca dentro del menú de información del chat, junto con otros apartados como mensajes destacados o contenido multimedia.

Aunque aún no hay una fecha oficial de lanzamiento para todos los usuarios, la aparición de la opción en el código beta indica que WhatsApp está probando la herramienta antes de un despliegue más amplio en las próximas semanas o meses.

1744469225352-whatsapp-logo-phone-close Cómo funcionará la programación de mensajes La herramienta permitirá que, al redactar un mensaje, el usuario pueda seleccionar la fecha y hora exactas de envío. Una vez programado, el mensaje quedará guardado y se enviará de manera automática cuando llegue el momento establecido.

Además, habrá un apartado dentro del chat donde se podrán ver todos los mensajes programados, lo que permitirá:

Editar el texto antes de que se envíe.

Eliminarlo, si ya no es necesario. El destinatario no recibirá notificación previa sobre el envío programado; sólo verá el mensaje cuando se entregue automáticamente, según lo pautado. Para qué sirve esta función La programación de mensajes puede ser útil en múltiples escenarios: Felicitaciones de cumpleaños .

Recordatorios para eventos o citas importantes.

Avisos en grupos familiares o laborales sin necesidad de estar conectado al momento de envío. Esta mejora permite simplificar tareas diarias y coordinar comunicaciones de forma más eficiente, sin depender de aplicaciones externas o recordatorios manuales. Cuándo podría llegar al público La función aún no está disponible para todos, ya que se encuentra en fase de prueba en versiones beta, donde algunos usuarios de iOS y Android ya pueden ver rastros de su desarrollo. En general, WhatsApp libera primero las novedades a grupos reducidos de testers, antes de extenderlas al resto de la base de más de 3.000 millones de usuarios. Aunque no hay una confirmación de fecha, se espera que la función esté disponible de manera estable durante los próximos meses, probablemente sin necesidad de descargar aplicaciones de terceros o atajos del sistema operativo.

