WhatsApp dejará de funcionar en marzo de 2026 para los dueños de estos teléfonos

WhatsApp , una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, anunció que dejará de ser compatible con una amplia gama de teléfonos antiguos , a partir del 1 de marzo de 2026.

Esta medida responde a la necesidad de proteger los datos de los usuarios y mantener la eficiencia y seguridad de la plataforma , concentrando los recursos en dispositivos que pueden recibir actualizaciones de sistema y parches de seguridad.

La decisión impactará especialmente a quienes utilizan smartphones lanzados antes de 2014 , ya que estos equipos no cuentan con soporte oficial ni con la capacidad de actualizarse a versiones recientes de Android o iOS . En estos casos, el acceso a WhatsApp será bloqueado de forma definitiva , lo que implica que la aplicación no podrá abrirse, descargarse, ni actualizarse

En el caso de Android , WhatsApp dejará de funcionar en todos los dispositivos con versiones anteriores a Android 5.0 Lollipop . Entre los modelos afectados se encuentran:

A estos se suman otros equipos de características y antigüedad similares .

Dentro del ecosistema Apple, el requisito mínimo para continuar utilizando la aplicación será iOS 15.1. Por este motivo, modelos como iPhone 6, iPhone 6 Plus y versiones anteriores quedarán excluidos del soporte, ya que no pueden actualizarse a esa versión del sistema operativo.

Qué hacer si tu teléfono ya no es compatible con WhatsApp

Limitar la compatibilidad permite a Meta, empresa propietaria de WhatsApp, enfocar el desarrollo y mantenimiento en dispositivos actuales, donde se concentra la mayor parte de los usuarios activos.

Además, dejar fuera equipos que ya no reciben parches de seguridad permite reducir vulnerabilidades, mejorar la protección de los datos personales y garantizar el correcto funcionamiento de las nuevas funciones que la aplicación lanza de manera periódica.

Los dispositivos antiguos, al no estar actualizados, representan riesgos de seguridad significativos y no pueden ofrecer una experiencia estable ni segura.

Cómo verificar la versión del sistema operativo:

En Android : Ajustes > Acerca del teléfono > Información de software

En iPhone: Ajustes > General > Información

Si el equipo no permite actualizarse a Android 5.0 o iOS 15.1, será necesario considerar la migración a un dispositivo más reciente para seguir utilizando la aplicación.

Antes de perder el acceso a WhatsApp, es fundamental realizar una copia de seguridad de los mensajes y archivos.

En Android (Google Drive) : WhatsApp > tres puntos > Ajustes > Chats > Copia de seguridad > Guardar

En iPhone (iCloud): WhatsApp > Configuración > Chats > Copia de seguridad > Realizar copia ahora

WhatsApp notificará con anticipación a los usuarios afectados para que puedan tomar las medidas necesarias y evitar la pérdida de información importante. Si el dispositivo permite actualizarse a una versión compatible, bastará con instalar la actualización. En caso contrario, la única alternativa será cambiar de teléfono.

Mantener el sistema operativo actualizado y realizar copias de seguridad periódicas es clave para proteger los datos y garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo. La decisión de WhatsApp apunta a mejorar la seguridad y la experiencia de uso, aunque implica que miles de personas deberán actualizar su sistema o renovar su celular, para seguir comunicándose a través de la plataforma de mensajería más popular del mundo.