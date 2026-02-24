WhatsApp prepara una función anti-spoilers para sus usuarios ¿cómo va a funcionar?

La app de Meta sumará una herramienta que permitirá ocultar textos sensibles en los chats y mostrarlo solo bajo consentimiento.

Las conversaciones en los chats grupales suelen incluir datos que no todos quieren leer en el momento. En grupos de amigos o familiares, un comentario puede llegar a arruinar una serie, una película o el resultado de un evento esperado para otra persona.

Por eso es que WhatsApp trabaja en una alternativa que busca dar más control sobre lo que se comparte . La novedad apareció en versiones de prueba y todavía no llegó al público general.

La herramienta detectada en ediciones beta para iOS y Android permite ocultar fragmentos de texto que el remitente considere sensibles . Una vez activada esta función, el contenido queda cubierto y sólo se revela cuando el destinatario toca el mensaje.

Según WABetaInfo, la función se va a integrar al menú de opciones del mensaje. Para que funcione, el usuario redacta el texto, lo selecciona y activa la opción correspondiente para marcarlo como spoiler . Desde ese momento, el mensaje aparece visualmente bloqueado en la conversación.

También existe una alternativa manual, si pones dobles barras verticales al inicio y al final de la frase , el sistema interpreta que ese contenido debe ocultarse. El esquema sería: ||texto|| . Por ahora, la característica se limita a mensajes escritos. No hay confirmación sobre compatibilidad con fotos, videos o audios.

"Modo spoiler" así funcionará la novedad de WhatsApp

El llamado "modo spoiler" busca evitar situaciones incómodas, especialmente en chats grupales donde participan muchas personas con distintos intereses. Por ejemplo, esta función es perfecta cuando alguien del grupo pudo terminar una serie que no todos vieron y quiere compartir sus opiniones.

Actualmente, la aplicación ya ofrece opciones de privacidad como las imágenes de visualización única, que desaparecen después de abrirse. Pero a diferencia de la nueva función, ese sistema elimina el archivo tras la primera vista y no oculta un texto hasta que el receptor decida leerlo.

Todavía no hay fecha oficial de lanzamiento, pero la presencia de esta función en pruebas tanto para Android como para iPhone indica que su llegada podría llevarse a cabo en los próximos meses, una vez que finalicen las evaluaciones internas y los ajustes técnicos habituales.