¿Qué es Palworld? El "Pokémon con armas" que es furor en los videojuegos

Los increíbles números de Palworld, el videojuego furor

El juego desarrollado por la empresa japonesa Pocketpair vendió más de 5 millones de copias en pocos días. Para la comparación, The Last of Us Part II vendió 4 millones de copias en tres días, Marvel's Spider-Man 3,3 millones de copias y God Of War (2018) 3,1 millones.