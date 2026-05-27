Plantation Simulator, el polémico juego que fue eliminado de Steam por denuncias por racismo + Agregar ámbito en









La reconocida plataforma de distribución de videojuegos debió eliminar el título de su catálogo ante los reclamos en las redes sociales. El objetivo del mismo consistía en "azotar" trabajadores para incrementar su productividad.

Archivo. El videojuego fue retirado de la plataforma.

Steam confirmó la eliminación de su catálogo de un videojuego que había generado fuertes críticas en las redes sociales y foros especializados por su contenido y objetivos. Se trata de "Plantation Simulator", cuya trama era encarnar al dueño de una plantación que debía aumentar la productividad de la misma a través del maltrato a trabajadores esclavizados, reflejado en la mecánica de azotar.

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Las mecánicas explícitamente discriminadoras provocaron una fuerte viralización del juego en el ecosistema de internet, que rápidamente rechazó la propuesta. Además, los objetivos del videojuego contradecían las normas de convivencia de Steam en referencia a discursos de odio y promoción de la violencia.

La controversia alrededor de Plantation Simulator El caso reabrió el debate sobre los límites de la moderación en las tiendas digitales y la responsabilidad de las plataformas frente a contenidos considerados discriminatorios o de odio.

El título, desarrollado con gráficos pixelados simples, proponía aumentar la productividad de la plantación mediante acciones como “azotar” personajes dentro del juego. La propia descripción oficial hacía referencia directa a estas mecánicas, algo que muchos interpretaron como una provocación deliberada y una violación abierta de las normas de Steam contra el discurso de odio y la promoción de violencia discriminatoria.

Steam Steam permite denunciar los videojuegos publicados que vayan contra sus políticas.

En medio del revuelo, los desarrolladores intentaron modificar parte del contenido del juego. Entre los cambios realizados, reemplazaron látigos por corazones y alteraron la representación visual de algunos personajes. Sin embargo, la reacción no logró reducir las críticas y terminó alimentando todavía más el debate alrededor del título. A pesar de las denuncias y del creciente repudio online, Plantation Simulator permaneció disponible durante varios días dentro de la plataforma. Recién después de la presión pública y de la viralización del caso, Steam decidió retirarlo. Cómo denunciar un videojuego Actualmente, Steam permite que los usuarios denuncien juegos, perfiles o grupos mediante la herramienta de “Denunciar”, disponible dentro de cada publicación. Además de seleccionar la categoría correspondiente, los usuarios pueden adjuntar una explicación para facilitar el proceso de revisión interna. La eliminación de Plantation Simulator vuelve a exponer uno de los principales desafíos que atraviesan las grandes plataformas tecnológicas: cómo equilibrar la libertad de publicación con la necesidad de limitar contenidos que vulneren derechos fundamentales o fomenten discursos de odio dentro del ecosistema digital.

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