Se acerca el lanzamiento del videojuego Resident Evil 9 y Capcom anuncia un evento

Se espera que la novena entrega de la franquicia salga a la venta pronto con precios que rondarían entre los USD69,99 y los USD79,99.

Lo que se sabe del lanzamiento de Resident Evil 9: Requiem.

Resident Evil es una franquicia de videojuegos de terror desarrollada por la compañía Capcom, que se prepara para lanzar su novena entrega. Con múltiples adaptaciones a la pantalla grande y un impacto cultural rotundo, el título redefinió el género al combinar de manera innovadora el terror con la supervivencia.

La saga sigue la historia de un mundo postapocalíptico atravesado por desastres biológicos, virus y armas químicas que dan origen a zombis y mutantes. Estos elementos intensifican la experiencia de terror, ya que obligan a los protagonistas a luchar por sobrevivir en un contexto extremo y prácticamente imposible.

Resident Evil 9 Cuándo es el lanzamiento de Resident Evil 9: Requiem Resident Evil 9: Requiem sale a la venta el 27 de febrero de 2026 y estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC. Las preventas y los precios ya fueron confirmados: la edición Estándar rondará los USD 70, mientras que la versión Deluxe tendrá un valor aproximado de USD 80.

La edición Estándar incluye únicamente el juego base. En cambio, la versión Deluxe ofrece contenido adicional descargable que amplía la experiencia, como atuendos exclusivos para los personajes, skins para armas, amuletos, filtros de pantalla, un paquete especial de sonido y archivos extra pensados para los fanáticos de la saga.

Resident Evil 9 Qué pasará en el Resident Evil Showcase Capcom anunció que habrá un Resident Evil Showcase dedicado a Resident Evil 9: Requiem, un evento breve que estará centrado exclusivamente en mostrar novedades del próximo título de la saga. Durante la presentación se espera la exhibición de nuevo gameplay, escenas inéditas y más detalles sobre la jugabilidad, el tono narrativo y los escenarios que tendrá esta entrega.

Además, el Showcase podría profundizar en personajes clave, mecánicas nuevas y posibles sorpresas vinculadas al lanzamiento, como contenido adicional o ediciones especiales. Aunque Capcom no confirmó un temario completo, el evento funciona como una antesala clave al estreno del juego y busca consolidar expectativas entre los fans antes de su llegada al mercado en 2026.

