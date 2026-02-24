La industria de tecnología en India movilizará más de u$s300.00 millones para liderar la carrera en IA + Seguir en









Se profundizó en la India AI Impact Summit, un evento de cuatro días que reunió a importantes ejecutivos de laboratorios IA y grandes empresas tecnológicas, como OpenAI, Anthropic, Nvidia, Microsoft, Google y Cloudflare.

Ajit Prabhu, director ejecutivo de Quest Global.

La industria de tecnología de la información en India superará los u$s300.00 millones en ingresos por primera vez en el año fiscal actual, de acuerdo a los datos relevados en el AI Impact Summit, un evento que reunió a importantes ejecutivos de laboratorios de inteligencia artificial y grandes empresas tecnológicas, tales como OpenAI, Anthropic, Nvidia, Microsoft, Google y Cloudflare.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre los anuncios más destacados del evento se incluyó la decisión de India de destinar dinero para un fondo de capital de riesgo respaldado por el Estado, que se centrará en startups de IA y manufactura avanzada.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, expresó que el país de Asia cuenta con más de 100 millones de usuarios activos semanales de ChatGPT, el cual es el segundo país con más usuarios después de EEUU.

sam-altman-281652927-16x9.avif Según Altman, India supera los 100 millones de usuarios activos semanales, La IA estaría expandiendo otras áreas de trabajo Nasscom, la Asociación Nacional de Empresas de Software y Servicios de India, prevé que el sector crezca un 6,1% interanual, alcanzando los u$s315.000 millones, en el ejercicio fiscal que finaliza el 31 de marzo. De todos modos, según Srikanth Velamakanni, vicepresidente de Nasscom,"La IA está comprimiendo el trabajo tradicional pero expandiendo otras áreas de trabajo".

De acuerdo a la organización, se espera que la industria de tecnología de la información del país agregue 135.000 empleos netos en el año fiscal, lo que elevará la plantilla total a 5,95 millones. Además, el CEO de HCL, Vineet Nayyar, advirtió que estas empresas se enfocarán en generar ganancias en lugar de ser generadoras de empleo.

El evento concluyó con la firma de la declaración de Nueva Delhi sobre IA, que fue respaldada por más de 88 países y organizaciones, incluyendo a EEUU, China y Rusia, comprometiéndose a utilizar la inteligencia artificial para el bien social y económico.