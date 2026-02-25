Cómo esconder un chat de WhatsApp, sin notificar a tus contactos + Seguir en









La aplicación de mensajería global lanzó una función que permite apartar, bloquear y esconder los chats seleccionados por el usuario en una carpeta aparte.

La ventaja principal es que permite esconder un chat, sin eliminarlo y sin recurrir a aplicaciones externas. Pexels

La aplicación de mensajería WhatsApp incorporó en los últimos meses nuevas herramientas orientadas a reforzar la privacidad de los usuarios. Entre las más destacadas se encuentra la opción de bloquear y ocultar chats individuales, una función que ganó popularidad entre quienes buscan mantener determinadas conversaciones fuera de la vista de terceros.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La ventaja principal es que permite esconder un chat sin eliminarlo y sin recurrir a aplicaciones externas, manteniendo intacto el contenido de la conversación.

WhatsApp-logo.jpg WhatsApp ya no permite capturar pantalla de las fotos de perfil. Cómo funciona el bloqueo de chats en WhatsApp La herramienta se denomina “Bloqueo de chats” y permite proteger una conversación mediante huella digital, reconocimiento facial o una contraseña.

El procedimiento es sencillo:

Mantener presionado el chat que se desea ocultar.

Ingresar al menú de opciones.

Seleccionar Bloquear chat.

Confirmar con el método biométrico o la clave elegida. Una vez activado, el chat desaparece de la bandeja principal y se traslada a una carpeta especial llamada “Chats bloqueados”, ubicada en la parte superior de la lista. Para acceder a ella, es obligatorio volver a autenticarse: sin huella, rostro o contraseña, no es posible ingresar.

Qué cambia al activar esta función El bloqueo oculta el contenido del chat, pero hay algunos aspectos a considerar: Las notificaciones pueden configurarse para que no muestren el texto del mensaje.

El contacto no recibe ninguna notificación ni aviso de que fue ocultado.

La conversación no se elimina y sigue existiendo dentro de la app. Además, WhatsApp también permite archivar chats, aunque esta opción no ofrece el mismo nivel de protección. Archivar solo retira el chat de la vista principal, pero cualquiera con acceso al teléfono puede encontrarlo sin restricciones. Mayor privacidad con esta función de WhatsApp El bloqueo de chats refuerza la seguridad frente a personas que usan el celular de manera ocasional, pero no vuelve la conversación invisible ante accesos avanzados o un control total del dispositivo. Por eso, se recomienda complementar esta función con otras medidas de seguridad, como: Activar la verificación en dos pasos.

Utilizar el bloqueo general del teléfono con biometría.

Revisar y proteger las copias de seguridad. En definitiva, WhatsApp amplía las opciones para cuidar la privacidad digital. El nivel real de protección dependerá del uso que cada usuario haga de estas herramientas.

Temas WhatsApp