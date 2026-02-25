SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

25 de febrero 2026 - 14:03

Crecida del Río de la Plata: CABA y el conurbano bonaerense en alerta por inundaciones

El Servicio de Hidrografía Naval informó que este miércoles, el mismo se encontrará un metro setenta centímetros sobre los valores normales.

Se trata de una jornada crítica debido a la combinación de un fuerte temporal que afectó a la región en las últimas horas y causó graves inundaciones en varios barrios.

El Servicio de Hidrografía Naval alertó sobre la crecida del Río de la Plata en la Ciudad de Buenos Aires y en las Costas Norte y Sur del Conurbano Bonaerense. El organismo, que forma parte del Ministerio de Defensa de la Nación, anunció que para este miércoles, prevén que el pico sea de 3.5 metros.

El Servicio de Hidrografía Naval emitió un comunicado de alerta donde expresó: "El Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval, dependiente del Ministerio de Defensa, informa que el Río de la Plata interior se encontrará durante la mañana 25/02/2026, un metro setenta centímetros sobre los valores indicados en las tablas de marea".

Según el Centro de Prevención de Crecidas, a las 11:00 se registró en el Puerto de La Plata una altura de 3.10 metros, mientras que a las 12:30 se observó el mismo nivel en el Puerto de Buenos Aires, específicamente en la zona del Muelle de los Pescadores. Luego, para las 13:30 se anticipó que la altura más elevada de la jornada se dará en San Fernando, alcanzando los 3.20 metros sobre los valores previamente indicados.

Localidades afectadas

Se trata de una jornada crítica debido a la combinación de un fuerte temporal. La situación afectará principalmente a las localidades bonaerenses de Tigre, San Fernando y Quilmes, y las regiones costeras de CABA.

Frente a este panorama, desde el Municipio de Tigre recomendaron que los vecinos de la zona sigan las siguientes recomendaciones:

  • Manteen la limpieza y retira la basura en los horarios indicados, siempre en los cestos correspondientes.
  • Los montículos resultantes de trabajos de poda no deben superar 1 m³.
  • Embolsa los pastos y hojas antes de retirarlos de tu domicilio.
  • Evitar circulación innecesaria
  • No acercarse a postes ni cables caídos
  • Permanecer alejados de postes, cajas de luz y cables eléctricos

Imágenes registradas de las inundaciones debido a la crecida del Río de la Plata

