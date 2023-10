Si tenés uno de estos celulares, ya no podrás usar WhatsApp a partir de noviembre

Chau WhatsApp: no va

Los teléfonos con Android 4.1 y Android 4.4 ya no serán compatibles, a partir de noviembre solo serán viables los dispositivos con Android 5.0 o versiones más recientes.

En lo que respecta a los iPhones de Apple, solo los que tengan iOS 12 o sistemas operativos más nuevos podrán seguir utilizando la aplicación, mientras que las ediciones anteriores no podrán hacerlo. Para aquellas personas que tienen estos dispositivos, es recomendable no actualizar la aplicación, con el fin de que no deje de funcionar y puedan seguir utilizando una versión anterior.