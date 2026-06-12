Mundial 2026: la FIFA pone a prueba el modelo Football AI Pro, ¿la tecnología como jugador N°12?

Más allá de las transmisiones y los streamings, la nueva Copa del Mundo llega en pleno auge de la inteligencia artificial. En este escenario, la FIFA anunció el lanzamiento de un modelo que recolectará más de 2.000 parámetros y estará disponible para todas las selecciones. Pero ¿qué tanto puede anticipar en la dinámica de lo impensado?

México y Sudáfrica dieron el puntapié inicial a lo que la FIFA describió como "el Mundial con la tecnología más avanzada de la historia" . Si bien se puede argumentar que esto ocurre en todas las ediciones, la realidad es que el torneo que acogen Estados Unidos, México y Canadá tiene un diferencial particular: llega en pleno auge de la inteligencia artificial (IA). Es en este contexto ineludible que el organismo liderado por Gianni Infantino anunció el lanzamiento de Football AI Pro , una especie de "asistente técnico" impulsado por IA generativa , que recolectará más de 2.000 parámetros por partido para ponerlos a disposición de las 48 selecciones participantes.

Pases intentados y completados, precisión de pase, duelos ganados, xG, xA, presiones exitosas, distancia recorrida y mucho más: el análisis de datos en el deporte no es algo nuevo . Pero en medio del boom de los modelos de IA, el sector promete impulsarse hacia nuevos horizontes gracias a la capacidad de procesamiento de grandes volúmenes de datos que ofrecen estas herramientas.

Aunque Infantino aseguró que con el modelo "se democratizará el acceso a los datos, proporcionando el conjunto más completo de análisis de fútbol a todos los equipos participantes y, próximamente, también a los aficionados", los avezados en el tema advierten sobre las diferencias de recursos entre los distintos cuerpos técnicos para traducir correctamente esa información. Mientras tanto, los futboleros asisten a una nueva edición de la eterna discusión entre la dinámica de lo impensado y la mecánica de lo trabajado, que deja una pregunta resonando : ¿qué tanto podrá influir esta herramienta en el Mundial 2026?

La solución fue presentada en sociedad en la CES 2026, seis meses antes del primer partido entre México y Sudáfrica. Desarrollada por un equipo de ingenieros de Lenovo —partner tecnológico oficial de la FIFA— y basada en el modelo de lenguaje futbolístico del organismo, Football AI Pro fue anunciada como un asistente de IA con la capacidad de procesar "cientos de millones de datos futbolísticos propiedad de la FIFA, organizados para generar información validada en texto, vídeo, gráficos y visualizaciones 3D".

En la FIFA esperan que esto represente un cambio radical respecto de ediciones anteriores. Según detalló el director de innovación del organismo, Johannes Holzmüller, hasta ahora la información de los partidos era proporcionada a los equipos en forma de informes de entre 50 y 60 páginas por encuentro. Ahora, los cuerpos técnicos podrán acceder a toda la información estadística desde Football AI Pro, en tiempo real y con la posibilidad de realizar consultas en lenguaje natural. La interfaz admite indicaciones en varios idiomas y ofrece información consistente para todo el torneo.

FIFA AI PRO 2 Así funciona el "asistente técnico IA" de la FIFA. FIFA

"Combina agentes de IA capaces de consultar datos estructurados de los partidos (datos de eventos y seguimiento) con el modelo especializado de lenguaje futbolístico de la FIFA, vídeo y otras fuentes de datos, para ofrecer información táctica, análisis de rendimiento y recomendaciones estratégicas de forma rápida, fiable y estructurada", especificaron desde el organismo.

Con el Mundial 2026 en marcha, el objetivo declarado por la FIFA es claro: nivelar la competencia, al menos en el plano tecnológico. Resta ver cuántas sorpresas puede traer al campo de juego el análisis frío ejecutado en vestuarios y concentraciones.

Mundial 2026: cómo la tecnología transforma el trabajo actual de un cuerpo técnico

Con años de desarrollo y la irrupción de nuevas tecnologías, el fútbol actual muestra una precisión y granularidad cada vez mayor sobre los eventos que se analizan. Los cuerpos técnicos de la élite futbolística pueden llegar a visualizar la posición exacta de cada jugador varias veces por segundo, o la altura promedio de la presión de su equipo en territorio rival. Más allá del modelo de la FIFA, otras plataformas como Wyscout, StatsBomb, Hudl u Opta AI Studio ganan cada vez más terreno en las competiciones alrededor del mundo.

En diálogo con Ámbito, el especialista en análisis e integración de datos aplicados al rendimiento en fútbol profesional, Diego Vilches Antão, analizó el avance registrado en esta materia durante los últimos años: "Creo que el gran cambio es que dejamos de mirar solamente 'lo que pasó con la pelota' para empezar a mirar 'por qué pasó' y 'qué estaba pasando alrededor'. El evento - el pase, el remate, la pérdida - sigue siendo importante, pero hoy lo realmente valioso aparece cuando se lo combina con tracking, datos físicos, contexto táctico y video".

Con el torneo más prestigioso en marcha, el analista advirtió que "más que hablar de datos completamente nuevos", hay que hablar de "una mayor capacidad —o necesidad— de utilizar mejor los datos que ya existen".

Al calor de la fiebre de los datos, como en el resto de las industrias, también surgieron nuevas posiciones en los cuerpos técnicos. Hoy un equipo de trabajo del más alto nivel ya no está compuesto solamente por entrenadores, asistentes y preparadores físicos. En los últimos años creció la demanda de analistas de video, analistas tácticos, analistas de datos, especialistas en pelota parada, data engineers, científicos de datos, especialistas en GPS y carga física, scouts, desarrolladores de dashboards y, en algunos casos, perfiles vinculados al machine learning o la inteligencia artificial.

Lógicamente, un armado tan extenso queda reservado para clubes o selecciones de primer nivel. En aquellos equipos con estructuras más modestas, son muchas veces los preparadores físicos, analistas de video o asistentes quienes cumplen estas funciones, "de manera más artesanal", según Vilches Antão.

Pero volvamos a Football AI Pro, esa herramienta de la FIFA que promete democratizar el acceso a este extenso universo de información. "El dato puede estar disponible para todos, pero eso no significa que todos puedan transformarlo en ventaja competitiva", destacó el especialista.

"Tener acceso no es lo mismo que tener capacidad de uso. Más tecnología y más datos no siempre significan una ventaja. Si una selección no tiene la capacidad de procesar, contextualizar y priorizar esa información, puede incluso transformarse en una desventaja: genera ruido, lleva a análisis incompletos o mal enfocados y puede terminar empujando hacia malas decisiones", advirtió.

Es que contar con profesionales capaces de interpretar esa información es un requisito indispensable para desplegar todo el potencial de Football AI Pro: "Para llevarle información a un director técnico hay que hacer una traducción. El analista puede trabajar con bases de datos, modelos, métricas y dashboards, pero al entrenador hay que llegarle con evidencia clara, breve y conectada con el juego. Funciona muy bien combinar tres elementos: una idea concreta, un dato que la respalde y un clip de video que la muestre. Por ejemplo: 'cuando el rival pierde la pelota en salida, su lateral izquierdo tarda en cerrar y deja este espacio; ocurrió varias veces; estos son los clips'".

TRIONDA (1) La pelota oficial, Trionda, también recopilará miles de datos durante los partidos. FIFA

"La diferencia no siempre está en el algoritmo, sino en el uso. Si una herramienta permite que un analista o un entrenador pase de 'quiero ver todas las recuperaciones tras presión alta de los últimos tres partidos' a tener clips, gráficos y contexto en segundos, ahí hay un salto operativo enorme. Pero el criterio sigue siendo humano. La IA puede acelerar, ordenar y sugerir; no debería reemplazar la interpretación futbolística", remarcó.

Con esta consigna en mente, Vilches Antão relató su experiencia de trabajo desde Atenea ID junto al cuerpo técnico del entrenador argentino Gustavo Alfaro - quien dirige a la selección de Paraguay desde 2024- y otras selecciones con las que colaboró en el Mundial de Qatar 2022: "Con Alfaro, lo que hacemos es integrar los datos que FIFA pone a disposición con una plataforma y una metodología propia de análisis. Esos datos aportan un plus porque ya sabemos qué vamos a buscar, cómo lo vamos a procesar y para qué lo vamos a utilizar. No como algo aislado o improvisado, sino dentro de un trabajo que viene desde hace tiempo. Esa continuidad es clave: los datos tienen más valor cuando se integran a una metodología ya instalada y a preguntas que el cuerpo técnico realmente necesita responder", ahondó sobre la labor de la Albirroja, que no disputaba un Mundial desde Sudáfrica 2010.

De cara a la competencia, el especialista apuesta a que serán las selecciones europeas más desarrolladas - Francia, Inglaterra, Alemania, España, Países Bajos o Bélgica - las que más aprovechen este impulso tecnológico. "Bélgica, por ejemplo, es un caso interesante porque desde antes del Mundial 2022 viene desarrollando un área de datos con ingenieros, analistas y perfiles especializados", ejemplificó.

Sobre Argentina, con prudencia y desde afuera, el analista aseguró que "por lo que se observa desde el juego y por lo que uno escucha en el ambiente, el CT de Scaloni está en un nivel muy alto en términos de lectura de partidos, preparación, adaptación y toma de decisiones (...) viene demostrando una capacidad muy fuerte para interpretar contextos, ajustar planes y tomar decisiones competitivas". Además, destacó una virtud primordial del seleccionador campeón en Qatar 2022: "No subordina el fútbol al dato, pero tampoco ignora la información. Usa, o al menos transmite la sensación de usar, el análisis como soporte para competir mejor".

scaloni-argentina Archivo. Scaloni, el equilibrio entre datos y experiencia.

Como ya es costumbre, la irrupción de la IA generó mucho ruido y, si bien sacudió fuertemente a todas las actividades de manera transversal, su actualidad todavía está lejos de dominar el fútbol, deporte en el que lo impredecible sigue siendo uno de sus mayores atractivos. En este sentido, para Vilches Antão el salto cualitativo de esta tecnología - como en tantos otros sectores - estará "menos en descubrir verdades mágicas" y más en "acelerar procesos que antes requerían muchas horas humanas".

"Nadie que trabaje de forma profesional debería decir que una herramienta de IA que conoce hace pocas semanas va a transformar por completo la toma de decisiones durante un Mundial. Puede ayudar, puede acelerar búsquedas, puede aportar información básica o estructurada, pero difícilmente esté adaptada en tan poco tiempo al modelo de juego, a la filosofía y a las necesidades específicas de cada selección", concluyó.