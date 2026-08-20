GTA VI: nuevas filtraciones ponen bajo presión el lanzamiento más esperado del año

Una serie de videos difundidos en internet afirma mostrar escenas inéditas de Grand Theft Auto VI, aunque Rockstar Games no confirmó su autenticidad. El episodio ocurre días antes de la publicación de un nuevo adelanto del juego y reaviva el antecedente de filtraciones que ya golpearon al estudio en 2022 y 2023.

El GTA VI se espera para el 19 de noviembre tras la demora en su lanzamiento.

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI , previsto para el 19 de noviembre, volvió a quedar atravesado por una posible filtración de contenido antes de su presentación oficial. Días antes de la difusión de un nuevo adelanto del videojuego en Netflix, una serie de videos publicados en sitios web, redes sociales y un canal de Telegram atribuido a un usuario llamado Cyberleek asegura mostrar secuencias inéditas del título desarrollado por Rockstar Games.

Las imágenes no fueron verificadas oficialmente. Por ahora, no se sabe si corresponden a una versión real del juego, si fueron creadas con inteligencia artificial o si fueron elaboradas con un motor gráfico para simular una filtración. Tampoco está claro, en caso de ser auténticas, si pertenecen a una versión finalizada o a una etapa todavía en desarrollo.

Rockstar Games y su empresa matriz, Take-Two Interactive, no se pronunciaron sobre la autenticidad de los videos. El silencio mantiene abierta la incertidumbre sobre el alcance del episodio y sobre un eventual impacto en la estrategia de comunicación del juego más esperado del año.

El primer video comenzó a circular el martes en páginas web y en un canal de Telegram asociado a Cyberleek. En la grabación aparece uno de los protagonistas de GTA VI caminando por el exterior de una casa, dentro del universo urbano abierto que caracteriza a la saga.

Después se difundieron otros tres videos. En ellos, el personaje aparece conduciendo un auto y enfrentándose con transeúntes, situaciones habituales dentro de la dinámica de Grand Theft Auto, una franquicia centrada en acción, crimen, exploración libre y ascenso dentro del mundo delictivo.

Las secuencias fueron replicadas rápidamente por usuarios en redes sociales, especialmente en X, antes de ser eliminadas. Esa circulación acelerada aumentó la exposición del material, aunque no permitió confirmar su origen ni su autenticidad.

El caso aparece en un contexto particularmente sensible para Rockstar. GTA VI es esperado desde hace 13 años por los seguidores de la franquicia y suele ser objeto de videos falsos, muchos de ellos generados con herramientas de inteligencia artificial o producidos para imitar materiales internos del estudio.

Cyberleek y una filtración con mensaje propio

Los videos incluyen direcciones de internet sobreimpresas que remiten a sitios vinculados con Cyberleek, un juego de palabras entre “leek”, puerro en inglés, y “leak”, filtración.

Según el cable de AFP, dos de esos sitios mostraban una página de error, mientras que un tercero seguía accesible. En esa página, los supuestos responsables de la filtración afirmaban actuar para denunciar prácticas comerciales de la industria.

Entre los cuestionamientos aparecía una crítica a Rockstar por vender más cara una versión del juego con contenido adicional y por ofrecer el título solo en descarga digital. En uno de los videos también se hacía referencia al debate por el fin de las ediciones físicas, luego del anuncio de Sony en julio sobre la eliminación progresiva de los nuevos juegos físicos de PlayStation a partir de 2028.

Sin embargo, los objetivos de la operación no están claros. Cyberleek también promociona una criptomoneda con su nombre en la red Solana y sugirió a los usuarios comprar ese activo para participar en una votación sobre el próximo video que publicaría.

Ese componente agrega dudas sobre la motivación detrás de la difusión. La operación puede funcionar como una protesta contra decisiones comerciales de la industria, pero también como una estrategia para atraer tráfico, seguidores o compradores hacia una criptomoneda asociada al nombre del grupo.

Rockstar y el antecedente de las filtraciones

Rockstar Games ya enfrentó filtraciones importantes vinculadas con GTA VI. En septiembre de 2022, el estudio reconoció haber sufrido una intrusión informática durante la cual se robaron secuencias del juego que luego fueron publicadas en internet.

En aquel momento, la empresa expresó su decepción por la difusión no autorizada de detalles del próximo título. El episodio fue uno de los mayores incidentes de filtración en la industria reciente del videojuego y expuso material de una versión todavía en desarrollo.

El segundo antecedente ocurrió en diciembre de 2023, cuando Rockstar debió adelantar unas horas la publicación en YouTube del primer tráiler oficial de GTA VI. La decisión se tomó después de que el video circulara antes de lo previsto en X desde una cuenta que fue eliminada rápidamente.

Estos antecedentes explican por qué cualquier nueva aparición de supuestas imágenes del juego tiene impacto inmediato. Para Rockstar, el calendario de comunicación es parte central del lanzamiento: cada tráiler, avance o revelación está diseñado para sostener expectativa, controlar el mensaje y maximizar el impacto comercial.

El riesgo de las filtraciones en el lanzamiento

Las filtraciones pueden afectar a un videojuego de distintas maneras. Si el material es auténtico, puede revelar mecánicas, escenarios, personajes o detalles narrativos antes de tiempo. Si es falso, también puede generar confusión, expectativas equivocadas o desinformación entre los seguidores.

En el caso de GTA VI, el riesgo es mayor por la escala del lanzamiento. La saga Grand Theft Auto es una de las más exitosas de la historia de los videojuegos y su nueva entrega llega después de más de una década de espera. Cualquier contenido vinculado al juego se viraliza con rapidez y puede condicionar la conversación pública incluso antes de una presentación oficial.

Por ahora, la principal incógnita es si los videos difundidos por Cyberleek son reales. Rockstar no confirmó ni desmintió el material, mientras los clips siguen circulando de manera fragmentada pese a las eliminaciones en redes.

La cercanía del próximo adelanto oficial aumenta la tensión. Si las imágenes son falsas, el estudio podría optar por ignorarlas. Si son reales, Rockstar enfrentará otra vez el desafío de recuperar el control sobre la narrativa de uno de los lanzamientos más importantes de la industria global del entretenimiento.