El GTA 6 bate récords antes de su lanzamiento: generó u$s180 millones en preventas

La venta anticipada comenzó el pasado 25 de junio. Al extrapolar el dato a todos los mercados del mundo, se estima que la cifra alcanza un total de u$s260 millones.

Archivo. La expextativa por el juego ya se traduce en ingresos récord.

La expectativa por la llegada de GTA VI - tras más de 13 años de espera - logró transformarse ya en un éxito comercial sin precedentes: tan solo en la primera semana de preventa, el juego generó ingresos por un total de u$s180 millones.

Los datos surgen del informe Game Performance Monitor de la consultora especializada Newzoo, y se concentran únicamente en las compras realizadas en los mercados de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y España. La cifra representa el mejor inicio de una campaña de preventa registrado en la historia .

Para extrapolar ese desempeño al resto del mundo, Newzoo tomó como referencia la distribución histórica de los jugadores de consola de GTA V , de los cuales cerca del 69% se concentran en esos seis mercados. Con ese criterio, los u$s180 millones registrados en la primera semana de preventas se traducen en una estimación de alrededor de u$s260 millones a nivel global.

A partir de esa base, la consultora proyectó distintos escenarios para estimar cuánto podría recaudar GTA 6 al finalizar su primera semana de lanzamiento . En este escenario, se espera que el juego genere entre u$s3.300 millones y u$s5.200 millones en ventas acumuladas durante ese período .

La estimación depende de la curva de preventas que finalmente siga el título. Así, el informe revela tres patrones habituales entre los grandes lanzamientos :

Nueva propiedad intelectual (IP) (como Cyberpunk 2077 o Hogwarts Legacy): las preventas avanzan lentamente hasta la publicación de las primeras reseñas y luego se aceleran de forma exponencial.

(como Cyberpunk 2077 o Hogwarts Legacy): las preventas avanzan lentamente hasta la publicación de las primeras reseñas y luego se aceleran de forma exponencial. Secuela con incertidumbre sobre su rendimiento (como Marvel's Spider-Man 2 o Battlefield 6): la franquicia ya es conocida, pero existe incertidumbre sobre la calidad de esa entrega en particular.

(como Marvel's Spider-Man 2 o Battlefield 6): la franquicia ya es conocida, pero existe incertidumbre sobre la calidad de esa entrega en particular. Secuela consolidada (como EA Sports FC): cada lanzamiento despierta una expectativa masiva, cuenta con una fórmula probada y una base de usuarios muy fiel, por lo que concentra una mayor proporción de sus ingresos al comienzo de la campaña de reservas.

Para Newzoo, GTA 6 se acerca más a este último comportamiento. Bajo ese escenario, la primera semana de preventas representa aproximadamente el 5,8% de toda la facturación acumulada hasta el cierre de la primera semana desde su lanzamiento.

Sobre esa base, Newzoo estima que GTA 6 podría cerrar su primera semana de lanzamiento con ingresos de entre u$s3.300 millones y u$s5.200 millones, lo que equivaldría a unas 51 millones de copias vendidas, considerando un precio promedio de u$s88 por unidad. Incluso en el escenario más conservador, el desempeño comercial del título sería excepcional desde cualquier parámetro histórico, según la conclusión del informe.

Otro informe de la industria, realizado por la firma Konvoy, proyectó ingresos por u$s7.600 millones durante los primeros 60 días posteriores al lanzamiento.

Los analistas que desarrollaron el estudio aclaran que GTA 6 no encaja por completo en ninguno de los modelos utilizados. Por un lado, podría concentrar una porción aún mayor de sus ventas al inicio de la campaña, dado que se trata del videojuego más esperado de la historia, con más de una década de expectativa acumulada y prácticamente sin dudas sobre la calidad del producto entre sus seguidores.

Al mismo tiempo, la franquicia no tiene una frecuencia anual de lanzamientos como EA Sports FC, por lo que no cuenta con el mismo hábito de recompra ni con incentivos ligados a entregas anteriores para quienes realizan la reserva anticipada.

Pese a esas diferencias, la consultora sostiene que la conclusión no cambia: GTA 6 tiene margen para superar las previsiones del mercado.

GTA 6: precios y ediciones

Rockstar Games comenzó a revelar los principales detalles de GTA VI, uno de los lanzamientos más esperados de la industria. La compañía confirmó que la edición estándar tendrá un precio de u$s80, mientras que la Ultimate Edition costará u$s100.

La diferencia de u$s20 entre ambas versiones estará justificada por contenido adicional dentro del juego. La edición más completa incorporará una colección exclusiva de armas, vehículos y atuendos para los protagonistas, Jason y Lucía, además de una misión secundaria que no estará disponible en la versión estándar.

El estudio también ratificó que GTA VI llegará el 19 de noviembre de 2026 y, en una primera etapa, estará disponible únicamente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

En cuanto a la edición física, Rockstar precisó que no incluirá un disco, sino un código de descarga. Ese código podrá canjearse a partir del 12 de noviembre, fecha en la que también se habilitará la precarga para quienes hayan adquirido la versión digital.

Por otro lado, la compañía confirmó que quienes reserven cualquiera de las dos ediciones recibirán de forma anticipada el Pack Vintage de Vice City. El contenido incluye el vehículo Vapid Stanier del 55 con su propio garaje, atuendos y peinados de estilo retro, además de un diseño de arma inspirado en la clásica camisa de Tommy Vercetti.

Los usuarios que completen la preventa antes del 20 de noviembre obtendrán automáticamente ese paquete como beneficio adicional. En el caso de la Ultimate Edition, el contenido exclusivo se irá desbloqueando de manera progresiva a medida que avance la historia principal.