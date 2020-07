Un youtuber regala u$s100.000 a quien complete su acertijo

El primer video introduce nuevamente todo el acertijo, cuenta un poco lo que serían las bases y condiciones del mismo, como durante todo el proceso pedirán una dirección de correo electrónico y que nunca pedirán dinero a sus seguidores. Además, compartió un link, donde se puede acceder al “primer paso” (de seis) del desafío, cosa que abre otro video de Youtube.

Más adelante, una vez que se entra a la página web donde se realiza el acertijo, se pide que se ingresen datos como el nombre, el email y el país de origen del participante. Lamentablemente, en Argentina no se puede participar por el premio, pero igualmente es posible ingresar a la página y intentar resolver los desafíos para entender el acertijo.

Mr Beast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, es un youtuber estadounidense que tiene casi 40 millones de suscriptores y es además uno de los que más rápido crecimiento tuvo en la historia de la plataforma.

Mr Beast 2.jpg Mr Beast es uno de los youtubers más populares del mundo. @MrBeastYT

En las últimas semanas se volvió especialmente popular al asegurar que sería el primero en poder volverse multimillonario gracias a Youtube, asegurando que “lo lograré o caeré en la bancarrota”. Y si consideramos este juego viral que acaba de lanzar y su anterior aplicación “Keep your finger in the phone”, donde regala U$S 25.000 a quien mantenga más tiempo el dedo en la pantalla del celular, parece que lo conseguirá pronto.

La realidad es que Mr Beast logró formar su marca alrededor de vídeos extravagantes, regalos increibles a sus seguidores y aplicaciones virales, generando una forma rentable de volver los videos de Youtube en algo capaz de volverlo multimillonario. Cabe aclarar que además realizó acciones humanitarias, como buscar plantar 20 millones de arboles en todo el mundo (va 22 millones y contando) o donar comida en tiempos de pandemia.