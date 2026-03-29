Cortes de luz por las lluvias: miles de usuarios afectados en el AMBA + Seguir en









El temporal provocó interrupciones del servicio eléctrico en distintos puntos de la región. Edenor y Edesur reportaron miles de usuarios sin suministro este domingo.

Miles de usuarios sin luz en el AMBA.

Las lluvias que afectan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provocaron cortes de energía este domingo y dejaron a miles de usuarios sin servicio en distintos puntos de la región.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), cerca de las 17 horas 96 usuarios de Edenor y 5.128 de Edesur no tenían servicio eléctrico. Durante las primeras horas del día, la cantidad de afectados superaba los 4.000.

Los problemas se registraron desde la mañana en barrios de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y La Plata. En el área de Edesur, las interrupciones impactan principalmente en Lomas de Zamora, Florencio Varela y Berazategui. En tanto, en la zona de Edenor, uno de los focos se ubica en el barrio porteño de Coghlan.

En La Plata, donde opera Edelap, también se reportaron fallas en el suministro eléctrico, con episodios de explosiones en transformadores vinculados a la intensidad de las lluvias.

Cómo reclamar por cortes de luz y acceder a un resarcimiento Ante una interrupción del servicio eléctrico, los usuarios deben comunicarse con la distribuidora correspondiente para solicitar la restitución del suministro y obtener un número de reclamo. Si el corte se prolonga durante 15 horas consecutivas o más, o si se registran cuatro o más interrupciones en un mismo mes, la empresa está obligada a compensar al usuario por la energía no suministrada.

Para acceder a ese reintegro, es necesario iniciar un trámite ante el ENRE. Paso a paso para realizar el reclamo: Con la factura del servicio y los números de reclamo, completar el formulario correspondiente según el caso (corte prolongado o reiterado).

El ENRE informará el procedimiento a seguir.

Si el reclamo es favorable, la distribuidora deberá acreditar en la factura un monto equivalente a 2.000 kWh. En caso de que el reintegro supere el importe a pagar, el saldo se aplicará en las siguientes facturas. Datos necesarios para el trámite: Nombre de la empresa proveedora ( EDENOR o EDESUR ).

Número de usuario que figura en la factura.

Últimos tres dígitos del medidor.

Número(s) de reclamo realizado ante la empresa.

Fecha y hora de inicio y finalización del corte.

Temas AMBA

Edenor

Edesur

Apagón