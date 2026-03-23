Video: así se estrelló el avión contra el camión de bomberos en la tragedia del aeropuerto de Nueva York + Seguir en









Un avión de Air Canada chocó contra un camión de bomberos en LaGuardia: murieron piloto y copiloto y hay decenas de heridos.

Se dió a conocer un video en el que muestra el momento extacto del impacto en el que murieron dos personas.

Se difundió el video del momento exacto en que un avión de Air Canada chocó contra un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York y provocó la muerte del piloto y el copiloto, además de decenas de heridos. Las imágenes exponen la violencia del impacto ocurrido durante el aterrizaje.

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El siniestro involucró al vuelo AC-8646 de Jazz Aviation LP, operado por Air Canada Express, que había partido desde el Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau, en Montreal, con 72 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo. La aeronave, un Bombardier CRJ-900, colisionó contra un vehículo de rescate y extinción de incendios que se encontraba en la pista mientras respondía a otro incidente, según informó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

Las imágenes del choque y los detalles del impacto El video, conocido horas después del accidente, muestra cómo el avión impacta contra el camión a una velocidad cercana a los 200 kilómetros por hora en plena maniobra de aterrizaje. Las imágenes permiten dimensionar la magnitud del choque, que dejó la parte delantera de la aeronave gravemente dañada y activó un inmediato operativo de emergencia en la pista.

video choque avion camion de bombero nueva york El momento del impacto entre el avión y el camión de bomberos. Como consecuencia, murieron el piloto y el copiloto, mientras que 41 personas fueron hospitalizadas, entre pasajeros, tripulación y personal aeroportuario, aunque 32 ya recibieron el alta. Además, dos empleados que viajaban en el camión de bomberos resultaron heridos, pero se encuentran fuera de peligro, según informó Kathryn Garcia, directora de la Autoridad Portuaria.

El audio clave y la suspensión de vuelos En paralelo, se difundió un audio de la torre de control que revela los segundos previos al impacto. En la grabación se escucha la advertencia desesperada del controlador al vehículo en pista: “¡Deténgase, Camión 1! ¡Deténgase!”. Sin embargo, la orden llegó cuando el avión ya estaba en fase de aterrizaje y no pudo evitarse la colisión.

avión nueva york El audio clave desde la torre de control. X: @LesNews Tras el accidente, la Administración Federal de Aviación (FAA) dispuso la suspensión total de los vuelos en LaGuardia. Más tarde, las autoridades informaron que el aeropuerto reabriría a las 14 del lunes (hora local), aunque advirtieron sobre posibles demoras y cancelaciones: “A medida que se reanuden las operaciones, los viajeros deben prever retrasos y cancelaciones residuales. Se recomienda encarecidamente a los viajeros que consulten con su compañía aérea antes de dirigirse al aeropuerto”.