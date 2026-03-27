La posible salida a la bolsa de SpaceX desata el frenesí en las redes sociales y las apuestas

Esta maniobra es considerada un hito para la firma. Bajo ese furor, se registraron operaciones por miles de dólares y expectativas sobre diversos aspectos de su ingreso a Wall Street, como su cotización o el signo de sus acciones.

SpaceX aspira a alcanzar una valoración de u$s1,75 billones en su salida a bolsa, lo que la convertiría en la sexta empresa más grande de EEUU por capitalización bursátil.

La compañía SpaceX podría salir a la bolsa de Wall Street y esta maniobra, considerada un hito para la firma, desata el frenesí en las redes sociales y las apuestas. Así, se registraron operaciones por miles de dólares y expectativas sobre aspectos como las posibilidades de nombre para sus acciones y su valoración prevista.

En la previa del debut de la compañía, los operadores están apostando miles de dólares por el ticker de la empresa y especulando sobre su entrada en el club más selecto de firmas estadounidenses, indicó Reuters.

En Polymarket , los usuarios apostaban por asuntos como la valoración prevista de la empresa, la bolsa en la que cotizará y el símbolo con el que se negociarán sus acciones. El volumen de negociación combinado de dichas apuestas superaba los u$s15,2 millones, a fecha de hoy.

Las cuotas de la plataforma de mercados de predicción otorgan un 25% de probabilidades a que SpaceX elija la letra "X" como símbolo bursátil, lo que supone una fuerte caída desde el 60% de hace un mes.

El símbolo de una sola letra está en juego después de que U.S. Steel, que según se informa lo mantuvo durante más de 100 años, dejó de cotizar en la Bolsa de Nueva York tras ser comprada por la japonesa Nippon Steel el año pasado.

El presidente ejecutivo de Tuttle Capital Management, Matthew Tuttle, sostuvo que una alternativa mejor sería "SPCX", que es también el símbolo de un fondo cotizado en bolsa que gestiona su empresa, y se mostró dispuesto a vender el símbolo a SpaceX.

NYSE Wall Street En Polymarket, los usuarios apostaban por asuntos como la valoración prevista de la empresa, la bolsa en la que cotizará y el símbolo de sus acciones. Vlada Karpovich

"No he tenido noticias de Elon (Musk), pero mi línea telefónica sigue abierta y mantengo la esperanza de recibir una llamada", afirmó. Aparte de X, otras opciones potenciales que se barajan en Polymarket incluyen "SPAX"". Sin embargo, los usuarios ven una probabilidad de aproximadamente el 70% de que la empresa elija un símbolo completamente diferente.

SpaceX aspira a alcanzar una valoración de u$s1,75 billones en su salida a bolsa, lo que la convertiría en la sexta empresa más grande de EEUU por capitalización bursátil. Tesla y Meta Platforms podrían quedar rezagadas, con valoraciones de mercado de u$s1,4 billones y u$s1,39 billones, respectivamente.

Esto alimentó las especulaciones sobre si el debut en bolsa de la empresa obligará a replantearse a los llamados "Siete Magníficos", un grupo formado por algunas de las empresas estadounidenses más valiosas.

"Cuando la empresa salga finalmente a bolsa, los Siete Magníficos se ampliarán claramente. Probablemente lo llamarán los Ocho Magníficos, los Súper Ocho o algún nuevo acrónimo", afirmó el director de inversiones de CrossCheck Management Todd Schoenberger.

SpaceX busca recaudar u$s75.000 millones para su salida a bolsa en junio

SpaceX, la empresa espacial fundada por el magnate tecnológico Elon Musk, presentará una Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones en junio, que podría recaudar la extraordinaria suma de u$s75.000 millones, que servirían para sus ambiciones extraterrestres.

El sitio de noticias tecnológicas The Information señaló que el prospecto de la OPV se presentará ante los reguladores de valores esta semana o la próxima para esta operación largamente esperada, al citar a una persona con conocimiento del plan.

SpaceX, que también está desarrollando una nave espacial para llegar a Marte, fue valorada en u$s1,25 billones a principios de febrero, cuando se fusionó con la unidad de inteligencia artificial (IA) de Musk, xAI.