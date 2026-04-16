WhatsApp cambia sus estados: ahora llegarán a más personas, incluso sin tener el contacto guardado

WhatsApp suma una nueva función que cambia la forma de ver los estados.

WhatsApp sigue evolucionando y acaba de introducir una de las novedades más llamativas de los últimos meses. La aplicación de mensajería trabaja en un cambio importante en la sección de estados , que podría modificar la forma en que los usuarios comparten contenido y se conectan dentro de la plataforma.

La actualización apunta a ampliar el alcance de los estados, permitiendo que lleguen a más personas, incluso a usuarios que no están agendados como contactos. Este cambio marca un giro en la lógica tradicional de la app, acercándola cada vez más a las dinámicas de redes sociales como Instagram o Facebook.

Hasta ahora, los estados de WhatsApp funcionaban de manera bastante limitada: solo podían verlos los contactos guardados en la agenda, y siempre dentro de un círculo relativamente cerrado. Con esta nueva función, la app empezará a mostrar estados a usuarios que no necesariamente estén guardados, basándose en interacciones previas como chats o llamadas recientes.

Esto significa que si hablaste con alguien aunque no lo tengas agendado, podría ver tus estados o aparecer entre quienes ven los suyos. El objetivo es ampliar la visibilidad del contenido y hacer que la experiencia sea más dinámica, rompiendo con la lógica estricta del “contacto guardado”.

Este cambio no es casual. WhatsApp viene incorporando cada vez más funciones que la acercan al terreno de las redes sociales. La ampliación del alcance de los estados refuerza esa idea: ya no se trata solo de mensajería privada, sino también de compartir contenido de forma más abierta .

Así, los estados empiezan a funcionar de manera similar a las “historias” de otras plataformas, donde el contenido puede llegar a audiencias más amplias. Esta novedad se suma a otros cambios recientes, como la personalización de chats con temas de colores o la incorporación de nuevas herramientas visuales.

estados

Cómo impacta en la privacidad

Uno de los puntos que más genera dudas es la privacidad. Si bien la función amplía el alcance de los estados, WhatsApp mantendrá opciones de configuración para que cada usuario pueda decidir quién puede ver su contenido. Esto incluye:

Elegir entre contactos, contactos excepto… o listas personalizadas

Bloquear usuarios específicos

Ajustar la visibilidad de cada estado

Aunque el sistema sugiera más alcance, el control final sigue estando en manos del usuario. Este cambio puede modificar la percepción de privacidad dentro de la app, ya que amplía el círculo potencial de visualización.

privacidad whatsapp

El objetivo: más interacción

El cambio en los estados responde a una estrategia clara: aumentar la interacción dentro de la plataforma. Al permitir que más personas vean el contenido, se generan más respuestas, más conversaciones y, en definitiva, más tiempo de uso. Esto es fundamental, ya que WhatsApp compite no solo con otras apps de mensajería, sino también con redes sociales.

Las nuevas funciones muestran una evolución hacia una plataforma más completa, donde conviven la comunicación privada, el contenido público y las herramientas sociales. Este cambio en los estados marca un paso más en esa transformación. Aunque todavía está en fase de implementación, todo indica que la forma de usar WhatsApp podría cambiar bastante en los próximos meses.