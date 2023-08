WhatsApp: el método infalible para saber si tu pareja te engaña

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo por sus múltiples funciones . Algunas son bastante conocidas, mientras otras no tanto. Y hay una de ellas que les permite a los usuarios saber la ubicación de un contacto sin que se entere.

Al cumplir con estos requisitos, incluso activando las funciones que estaban inhabilitadas, podés avanzar con los pasos para saber donde está tu contacto . No obstante, de esta forma la otra persona estará al tanto de que lo estás buscando. Y le estarás pidiendo permiso para que te deje saber su ubicación .

Sin embargo, hay manera de hacerlo sin que se de cuenta, pero hay una cuestión a tener en cuenta . No descargues otra APK diferente a la app de WhatsApp ya que éstas, muchas veces, tienden a robarte datos o quedarse con toda tu información personal. Además es un tipo de invasión a la privacidad.

Paso a paso: como saber la ubicación de tus contactos en WhatsApp

1. Chequear si hay actualizaciones pendientes

Primero, chequeá que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes. Para saberlo, deberás dirigirte a Google Play o iOS Store y así comprobarlo.

2. Pedirle a la persona en cuestión que te envíe su ubicación en tiempo real

Ahora, abrí la aplicación e inventá alguna excusa para que esa persona o tu pareja te envíe su ubicación en “tiempo real”. Un ejemplo es que le digas que pediste algo por internet y que le envíe su ubicación en tiempo real al supuesto “proveedor”, que en realidad sería el número de un amigo tuyo (el usuario no debe conocerlo ni tenerlo agregado).

localizacion-wsp.jpg

3. Chequear y revisar

Al enviártela, la ubicación en tiempo real marcará “una hora” y es probable que no la cambie. Así que tendrás ese tiempo para rastrear los pasos de tu pareja o amigo. En caso de que lo modifique, el tiempo mínimo es de 15 minutos, una hora y hasta 8 horas.

Ubicación en tiempo real: para qué sirve y cómo funciona

Con la ubicación en tiempo real vas a poder saber hacia donde se dirige una persona. Y el móvil va a funcionar como un GPS en movimiento. Y en caso de que se desactive por completo, ya no tendrás esta opción. Lo mejor de todo es que no será necesario tener que instalar una APK extraña para saberlo, como es el caso de WhatsApp Plus o GB WhatsApp. Éstas tienden a robarte más información de lo que esperás, pudiendo sancionar tu cuenta de manera definitiva sin poder acceder a tus conversaciones o chats de WhatsApp normal.