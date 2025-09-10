SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

10 de septiembre 2025 - 08:30

WhatsApp suma chats para invitados: ¿cómo enviar mensajes sin descargar la app o tener una cuenta?

La nueva función de Meta permite iniciar conversaciones privadas con usuarios sin cuenta registrada, utilizando enlaces privados, seguros y temporales.

Los usuarios de WhatsApp podrán enviar mensajes a usuarios que no tengan la app, ideal para contactos puntuales o textos sencillos.&nbsp;

WhatsApp continúa consolidándose como una de las plataformas de mensajería más utilizadas del mundo, con más de 2.000 millones de usuarios que la utilizan a diario para comunicarse, organizar actividades y mantenerse conectados con amigos y familiares. Con el fin de adaptarse a hábitos de comunicación más flexibles y accesibles, la app está en constante evolución.

En este escenario, Meta desarrolló una herramienta pensada para romper barreras: los “chats de invitados”. Esta función permitirá a cualquier persona enviar y recibir mensajes sin tenerla instalada ni contar con una cuenta registrada. La novedad no solo amplía su alcance, sino que refuerza su compromiso con la seguridad, ya que todas las conversaciones se mantendrán cifradas de extremo a extremo.

app whatsapp

"Chat para invitados", la nueva función de WhatsApp

El “chat para invitados” es una innovación que permitirá iniciar conversaciones con personas que no utilizan la aplicación, ofreciendo una alternativa segura y temporal para enviar mensajes. A diferencia de soluciones externas o integraciones de terceros, esta herramienta detectada en la versión beta para Android (2.25.22.13) está gestionada directamente por Meta, lo que garantiza su seguridad y confiabilidad.

whatsapp web 2.png

Para utilizarla, según el sitio especializado WaBetaInfo, el usuario registrado deberá enviar una invitación personalizada al destinatario. Este enlace podrá compartirse por SMS, correo electrónico u otras redes sociales. Al acceder, el receptor ingresará a una interfaz similar a WhatsApp Web, donde podrá intercambiar mensajes de manera privada sin necesidad de descargar la app.

La privacidad es uno de los pilares de esta función, y es por eso estará protegida mediante cifrado de extremo a extremo, asegurando que solo los participantes puedan leer el contenido. Sin embargo, la herramienta también presenta algunas limitaciones: solo permite conversaciones individuales, sin soporte para chats grupales, y no se podrán enviar archivos multimedia, notas de voz ni realizar llamadas de voz o video.

