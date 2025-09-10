WhatsApp continúa consolidándose como una de las plataformas de mensajería más utilizadas del mundo, con más de 2.000 millones de usuarios que la utilizan a diario para comunicarse, organizar actividades y mantenerse conectados con amigos y familiares. Con el fin de adaptarse a hábitos de comunicación más flexibles y accesibles, la app está en constante evolución.
WhatsApp suma chats para invitados: ¿cómo enviar mensajes sin descargar la app o tener una cuenta?
La nueva función de Meta permite iniciar conversaciones privadas con usuarios sin cuenta registrada, utilizando enlaces privados, seguros y temporales.
-
¡Cuidado con los links dudosos! Esta función de WhatsApp va a proteger tu celular
-
Fue rechazado por Mark Zuckerberg y creó una de las apps de mensajería más populares en el mundo: quién es Brian Acton
En este escenario, Meta desarrolló una herramienta pensada para romper barreras: los “chats de invitados”. Esta función permitirá a cualquier persona enviar y recibir mensajes sin tenerla instalada ni contar con una cuenta registrada. La novedad no solo amplía su alcance, sino que refuerza su compromiso con la seguridad, ya que todas las conversaciones se mantendrán cifradas de extremo a extremo.
"Chat para invitados", la nueva función de WhatsApp
El “chat para invitados” es una innovación que permitirá iniciar conversaciones con personas que no utilizan la aplicación, ofreciendo una alternativa segura y temporal para enviar mensajes. A diferencia de soluciones externas o integraciones de terceros, esta herramienta detectada en la versión beta para Android (2.25.22.13) está gestionada directamente por Meta, lo que garantiza su seguridad y confiabilidad.
Para utilizarla, según el sitio especializado WaBetaInfo, el usuario registrado deberá enviar una invitación personalizada al destinatario. Este enlace podrá compartirse por SMS, correo electrónico u otras redes sociales. Al acceder, el receptor ingresará a una interfaz similar a WhatsApp Web, donde podrá intercambiar mensajes de manera privada sin necesidad de descargar la app.
La privacidad es uno de los pilares de esta función, y es por eso estará protegida mediante cifrado de extremo a extremo, asegurando que solo los participantes puedan leer el contenido. Sin embargo, la herramienta también presenta algunas limitaciones: solo permite conversaciones individuales, sin soporte para chats grupales, y no se podrán enviar archivos multimedia, notas de voz ni realizar llamadas de voz o video.
Dejá tu comentario