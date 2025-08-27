Windows 95 cumplió 30 años: los hitos detrás del sistema operativo que cambió el uso de las PC

Su intervención en la vida cotidiana cambió el uso de las PC, hasta entonces solo reservadas para especialistas.

La llegada de Windows 95 cambió la forma del uso de las PC.

La semana del 26 de agosto de 1995, la compañía Microsoft lanzó al mercado el sistema operativo Windows 95 , que se transformaría en un punto de inflexión en la historia de la informática personal.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Hasta entonces, la mayoría de PC se manejaban con Windows 3.1, una versión popular pero con limitaciones evidentes en multitarea, diseño y facilidad de uso.

Con el lanzamiento del nuevo software, Microsoft apostó a la integración de todas las herramientas del sistema en un entorno gráfico mucho más intuitivo y accesible para el usuario común.

Luego de tres décadas, su huella sigue presente gracias a que muchas de sus funciones -hoy dadas por obvias- nacieron en ese contexto, en medio de una campaña de marketing sin precedentes y una revolución en la forma en que los usuarios interactuaban con la tecnología.

Más que un producto, también fue un fenómeno cultural. La inversión de Bill Gates giró alrededor de u$s300 millones, un monto inédito para la época.

ssstwitter.com_1756306887835 Más que un producto, también fue un fenómeno cultural.

Con la icónica canción Start Me Up de The Rolling Stones, la campaña de marketing se convirtió en un espectáculo con el lanzamiento de nuevo botón Inicio (Start), como gran estrella del sistema. A la par, se organizaron eventos globales y demostraciones públicas.

También se lanzó un video promocional de 30 minutos en el que aparecían los actores Jennifer Aniston y Matthew Perry, estrellas del programa número 1 de EEUU del momento, Friends, para mostrar las características y nuevas funcionalidades del sistema operativo.

Innovaciones de Windows 95 que marcaron época

Hasta la llegada de Windows 95, la informática hogareña contaba con sistemas de interfaces limitadas o que requerían comandos de texto, como MS-DOS.

A partir de entonces se estableció un hecho "bisagra" para manejar una PC, ya que se volvió algo sencillo y rápido. Así, quedó el terreno preparado para la gran novedad de los 90: internet.

Entre sus principales innovaciones se pueden enumerar:

El botón Inicio y la barra de tareas : se convirtieron en símbolos universales de la experiencia de usar una PC. Permitían acceder a programas, documentos y configuraciones de manera simple y centralizada.

: se convirtieron en símbolos universales de la experiencia de usar una PC. Permitían acceder a programas, documentos y configuraciones de manera simple y centralizada. Multitarea mejorada : aunque limitada, si se compara con los sistemas actuales, Windows 95 introdujo una gestión más eficiente de varias aplicaciones abiertas a la vez.

: aunque limitada, si se compara con los sistemas actuales, Windows 95 introdujo una a la vez. Compatibilidad con Plug and Play : la posibilidad de conectar impresoras, escáneres o periféricos sin lidiar con configuraciones complicadas fue un salto hacia la masificación de la informática.

: la posibilidad de conectar impresoras, escáneres o periféricos sin lidiar con configuraciones complicadas fue un salto hacia la masificación de la informática. Integración con 32 bits: un cambio técnico que otorgaba mayor estabilidad y mejor rendimiento respecto de las versiones anteriores.

Estas facilidades permitieron sacar a la gestión de una PC de entornos más especializados como oficinas y por profesionales.