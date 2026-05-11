Qué es un ornitólogo, la especialidad del "paciente cero" de Hantavirus del crucero

Leo Schilperoord murió el 11 de abril a bordo del MV Hondius tras desarrollar problemas respiratorios graves asociados con el virus.

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius puso en el centro de la escena a Leo Schilperoord , un investigador neerlandés identificado como el “paciente cero” . El especialista, de 69 años, murió el 11 de abril tras presentar síntomas respiratorios durante la travesía que había partido desde Ushuaia hacia el Atlántico Sur.

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El profesional era un reconocido ornitólogo en Europa por sus investigaciones sobre aves migratorias y ecosistemas árticos.

Días después también falleció su esposa, Mirjam Schilperoord-Huisman , con quien compartía la misma vocación científica.

Según medios de comunicación de Países Bajos, la pareja habría contraído el virus durante actividades de observación en Argentina antes de embarcarse, aunque las autoridades sanitarias todavía investigan el origen exacto del contagio.

Quién era Leo Schilperoord, el "paciente cero" de Hantavirus

Leo Schilperoord era un investigador, biólogo y especialista en aves originario de los Países Bajos. Tenía 69 años y contaba con una extensa trayectoria en ornitología, especialmente en trabajos relacionados con especies migratorias, ecosistemas del Ártico y conservación ambiental.

Desde la década de 1980, publicó distintos trabajos sobre comportamiento animal y colonias de aves silvestres. Parte de sus investigaciones se centraron en la oca piquicorta, gansos salvajes y otras aves del norte europeo, analizando cómo las actividades humanas afectan sus hábitats naturales y patrones migratorios.

Schilperoord había cursado sus estudios universitarios en Ámsterdam y Groninga, y era reconocido dentro de la comunidad científica neerlandesa por su trabajo de campo. Además, participaba en expediciones de observación y proyectos de conservación de fauna.

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Según medios europeos, el científico se encontraba realizando una travesía en el crucero MV Hondius cuando comenzó a presentar síntomas compatibles con hantavirus, como fiebre, dolores de cabeza, malestar general y trastornos gastrointestinales.

Sin embargo, con el paso de los días su estado empeoró rápidamente hasta desarrollar complicaciones respiratorias graves. De acuerdo con reportes de NRC Handelsblad, el 11 de abril sufrió una descompensación a bordo y murió ese mismo día.

En ese momento todavía no existía una confirmación oficial del diagnóstico mediante análisis de laboratorio, aunque posteriormente las investigaciones sanitarias vincularon el caso con el brote detectado en el crucero.

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La situación se agravó aún más cuando su esposa, Mirjam Schilperoord-Huisman, también comenzó a manifestar molestias, especialmente gastrointestinales. La mujer fue trasladada de urgencia a Johannesburgo, Sudáfrica, donde murió tras su llegada al hospital. Las pruebas realizadas posteriormente confirmaron la presencia del virus.

Las notas de despedida difundidas por la familia y la comunidad local describen a la pareja como figuras muy queridas. "Con gran tristeza hemos tenido que despedirnos de Leo y Mirjam", detalla uno de los mensajes.

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Qué significa ser ornitólogo

La ornitología es una rama de la zoología dedicada específicamente al estudio de las aves. Los especialistas en esta disciplina, conocidos como ornitólogos, investigan distintos aspectos relacionados con las especies, como su comportamiento, migraciones, alimentación, reproducción y hábitat.

Aunque muchos asocian esta actividad únicamente con la observación, el trabajo es mucho más amplio y puede involucrar investigaciones científicas, estudios ambientales, monitoreos de ecosistemas y tareas de conservación.

Los profesionales suelen realizar trabajos de campo en reservas, montañas, selvas, costas o regiones polares. Además, utilizan herramientas tecnológicas como GPS, drones, cámaras especiales y plataformas digitales para recopilar datos científicos.

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Otra de sus tareas es elaborar informes ambientales para organismos públicos, universidades, organizaciones ambientalistas o empresas privadas.

Algunas consultoras los contratan para evaluar el impacto de proyectos de minería, construcción, energía eólica o infraestructura, ya que las aves suelen ser consideradas indicadores del estado de un ecosistema: cambios en sus comportamientos, migraciones o poblaciones pueden reflejar alteraciones climáticas, contaminación o destrucción de hábitats naturales.

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A diferencia de otras profesiones, la ornitología no siempre implica una carrera universitaria específica. Algunas personas comienzan como observadores aficionados y luego se especializan mediante cursos o colaboraciones científicas.

Sin embargo, gran parte de los ornitólogos provienen de ramas como la Biología, las Ciencias Naturales o Ecología.

Además, algunos especialistas se desempeñan como guías de turismo, fotógrafos, divulgadores o capacitadores en programas educativos relacionados con biodiversidad y conservación.