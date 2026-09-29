Una pareja de 76 años fue detenida por matar a tiros a su yerno en un parque de California

La víctima tenía 40 años y atravesaba una disputa judicial por la custodia de sus tres hijos. El ataque ocurrió una semana antes de una audiencia por su divorcio.

Una pareja de 76 años fue detenida en California acusada de matar a tiros a su yerno de 40 años en el estacionamiento de un complejo deportivo de Dublin, al este de San Francisco. El homicidio ocurrió mientras la víctima atravesaba una disputa judicial por el divorcio y la custodia de sus tres hijos.

El ataque ocurrió el sábado por la tarde y la víctima fue identificada como Jonathan McKinsey, ingeniero de videojuegos y director de ingeniería de New York Times Games . Un sargento que circulaba por la zona lo encontró tendido en el suelo mientras testigos llamaban al 911 y señalaban a dos personas que todavía permanecían cerca.

Las autoridades arrestaron a Shouyong Zhang y Shili Chen , ambos residentes de Dublin, bajo sospecha de asesinato y otros cargos. La pareja debía presentarse ante un tribunal el miércoles por la mañana y, hasta el momento, no estaba claro si contaba con representación legal.

El crimen se produjo una semana antes de una audiencia prevista por el divorcio de McKinsey y Candice Jang , hija de los detenidos. Ambos estaban casados desde aproximadamente 2012 y tenían tres hijos pequeños, de acuerdo con los registros judiciales.

Los documentos muestran que Jang había denunciado a McKinsey ante la Policía en 2023 , cuando lo acusó de empujar a uno de sus hijos y de utilizar métodos de disciplina considerados violentos. En octubre de 2025 obtuvo además una orden de protección por violencia doméstica.

La medida se produjo después de que McKinsey fuera arrestado y acusado de abuso infantil como delito menor en otro caso. Según la Policía, reconoció haber abofeteado a uno de sus hijos y también fue acusado de poner en peligro a otro. Al momento de su muerte permanecía en libertad bajo fianza.

McKinsey respondió posteriormente con una solicitud de orden de protección por violencia doméstica contra Jang y presentó la demanda de divorcio. También había reclamado pasar más tiempo con sus tres hijos, debido a que desde el otoño anterior sus encuentros habían quedado limitados a dos horas semanales de visitas supervisadas.

Las acusaciones cruzadas antes del crimen

En una de sus presentaciones judiciales, McKinsey, quien era transgénero, sostuvo que Chen había dirigido insultos anti-LGBTQ+ contra él y uno de sus hijos, según informó el San Jose Mercury News. Además, acusó a su esposa de haber tenido comportamientos abusivos durante procedimientos médicos vinculados con su transición.

La víctima se había incorporado a The New York Times en enero de 2023 y residía en el área de la Bahía de San Francisco. Dentro del periódico se desempeñaba como director de ingeniería de New York Times Games.

La investigación continúa mientras las autoridades buscan determinar las circunstancias y el posible móvil del homicidio. Los antecedentes judiciales muestran un extenso conflicto familiar, aunque las autoridades no establecieron públicamente que la disputa por la custodia haya sido la causa del ataque.