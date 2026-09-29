Javier Milei viaja a París para encabezar la Argentina Week y promover inversiones y negocios

La agenda se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre e incluirá reuniones con empresarios, gobernadores y autoridades francesas, además de encuentros sobre energía, minería, tecnología y comercio.

El presidente Javier Milei encabezará entre el miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre la Argentina Week en París , un encuentro que reunirá a autoridades nacionales y provinciales, empresarios argentinos y líderes de compañías francesas y europeas para presentar las oportunidades comerciales y de inversión que ofrece la Argentina .

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La jornada central será el jueves 1 de octubre en el Château de la Muette , sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) , bajo el eje “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”. El programa incluirá una apertura dedicada a la transformación macroeconómica del país y paneles sobre energía, minería, agro, retail, salud y biotecnología , además de un panel estratégico sobre el escenario internacional y una exposición sobre desregulación y transformación de la Argentina .

Entre los participantes estarán ministros, gobernadores y referentes empresariales argentinos, franceses y europeos, entre ellos Patrick Pouyanné , CEO de TotalEnergies; Gary Nagle , CEO de Glencore; Héctor Grisi , CEO de Santander; Margarita Louis-Dreyfus , presidenta de Louis Dreyfus Company; y Horacio Marín , CEO de YPF.

La agenda comenzará el miércoles 30 de septiembre con un cocktail-cena de bienvenida en la Embajada argentina en Francia, que reunirá a ministros, gobernadores y a los principales empresarios del país.

En tanto, el viernes 2 de octubre estará dedicado a sectores estratégicos. Por la mañana se desarrollarán encuentros sobre tecnología e inteligencia artificial , con foco en el talento argentino y las oportunidades de inversión, y sobre energía, minerales críticos y sector nuclear , junto con la Agencia Internacional de Energía (IEA) .

Ese día también tendrá lugar un encuentro de alto nivel entre especialistas del sector energético en la IEA, con la participación de las principales autoridades del organismo y sus expertos, quienes brindarán un panorama de los mercados energéticos globales.

Del encuentro participarán el secretario de Energía y Minería, Daniel González; el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli; la secretaria de Energía, María Tettamanti; y los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdez (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Leandro Zdero (Chaco).

Durante la reunión se analizarán las oportunidades de inversión surgidas a partir del nuevo marco normativo vigente en la Argentina para los sectores minero, nuclear y de petróleo y gas, además de los proyectos en marcha destinados a ampliar los recursos y generar nuevas fuentes de trabajo.

También estarán presentes empresarios del sector, entre ellos Alejandro y Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy; Jerome Precresse, de Río Tinto; y Olivier Hahn, de Total.

Entre las 11:00 y las 14:00 se realizará en la sede de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) una mesa redonda de alto nivel sobre las oportunidades comerciales y de inversión derivadas del Acuerdo Mercosur-Unión Europea y la importancia de la seguridad jurídica para el comercio y las inversiones.

El encuentro abordará además temas vinculados con agroindustria, seguridad alimentaria, infraestructura, cadenas globales de valor, arbitraje internacional y las condiciones institucionales para atraer inversiones de largo plazo.

En paralelo, el Hotel Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel será sede del Argentina B2B Week (Seafood Edition France), una jornada de promoción comercial que reunirá a una delegación pesquera argentina integrada por 15 empresas con referentes de la industria alimentaria francesa.

Durante la jornada se realizarán 165 reuniones de negocios B2B destinadas a consolidar la presencia en el mercado europeo de productos del Atlántico Sur, como el langostino rojo salvaje y la vieira argentina.

La agenda incluirá además un evento de premiación al presidente Javier Milei por parte del Paris Economic Forum.

En el marco de la Argentina Week, Milei también mantendrá encuentros con gobernadores y empresarios. A las 05:30, hora argentina, pronunciará las palabras centrales de la Argentina Week en la sede oficial de la OCDE.

Por la tarde, a las 13:50, mantendrá un encuentro privado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. Luego, a las 15:00, participará de la recepción ofrecida por Macron a la delegación oficial argentina.

Milei a EEUU, una vez más

Tras su agenda en París, Milei volverá a viajar a EEUU en los próximos días. El mandatario estará en Washington DC en el marco de la celebración del Mes de la Herencia Hispana, según anticipó en redes sociales el empresario y dirigente Javier Negre

El gran @JMilei estará en unos días en Washington DC con grandes invitados como @antoninidejimen con motivo de la celebración del mes de herencia hispana. Allí estaremos acompañando pic.twitter.com/EglO6XegJT — Javier Negre (@javiernegre10) September 28, 2026

La actividad contará con la presencia de Milei y distintos invitados, entre ellos Negre, quien señaló: “El gran Milei estará en unos días en Washington DC con grandes invitados con motivo de la celebración del mes de herencia hispana. Allí estaremos acompañando”.