La mesa política del Gobierno se reúne en medio de las tensiones internas y con la agenda parlamentaria en foco + Agregar ámbito en









La reunión se dará en medio de las diferencias expuestas por Patricia Bullrich y con el Presupuesto 2027, la reforma del Banco Central y la agenda electoral entre los principales temas a discutir.

El Gobierno reúne a la mesa política en medio de las tensiones internas y con la agenda parlamentaria en foco. @contrarelatoarg

La mesa política del Gobierno volverá a reunirse este martes con el objetivo de ordenar la agenda legislativa de La Libertad Avanza y encauzar las diferencias internas que surgieron en los últimos días. Será en la antesala del viaje de Javier Milei y los ministros a la Argentina Week en París, Francia.

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En la previa del encuentro, una de las integrantes del órgano, Patricia Bullrich, tomó distancia de algunas decisiones del oficialismo. La senadora nacional cuestionó la intención de avanzar con juicios políticos contra juezas por sentencias consideradas polémicas o contrarias a leyes impulsadas por LLA, entre ellas el régimen penal juvenil.

Además, Bullrich utilizó su cuenta de X para cuestionar un fallo de la Justicia de Formosa contra periodistas, en una postura diferente a la expresada por Javier Milei, quien había celebrado la decisión. Las diferencias sumaron tensión al clima previo a la reunión, luego de que en el último encuentro los integrantes de la mesa acordaran que las divergencias debían discutirse “puertas adentro”.

La reunión se dará en medio de las diferencias expuestas por Patricia Bullrich y con el Presupuesto 2027, la reforma del Banco Central y la agenda electoral entre los principales temas a discutir. Milei respaldó a Bullrich En medio de las diferencias, el Presidente buscó bajar el tono de la disputa y aseguró que mantiene una “excelente” relación con Bullrich, aunque reconoció que ambos tienen “distintas miradas” sobre la gestión.

“Juega a la mancha con los aviones, no hay que subestimarla”, afirmó Milei al referirse a la senadora y destacó su trabajo conjunto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial Santiago Caputo dentro de las distintas mesas políticas que se realizan semanalmente.

Consultado sobre la posibilidad de que Bullrich sea su candidata a vicepresidenta, el mandatario sostuvo que para definir las candidaturas “se necesita tiempo” y señaló que las negociaciones forman parte del trabajo político que llevan adelante junto con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Junto con mi hermana y con Santi (Caputo) son los que están haciendo la política de vuelta y hay que dejarlos trabajar tranquilos”, explicó. La agenda parlamentaria En paralelo a las diferencias internas, la mesa política tendrá sobre la mesa distintos proyectos que avanzan en el Congreso. Entre ellos se encuentra el Presupuesto 2027, que cuenta con cierto consenso entre los gobernadores dialoguistas y la Casa Rosada. También aparece la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que deberá ser debatida en Diputados luego de las modificaciones introducidas durante su tratamiento en el Senado, y la denominada Ley de Inocencia Fiscal II. La reforma electoral, en tanto, todavía requiere nuevas conversaciones entre Santilli y los gobernadores. Dentro del oficialismo y los espacios aliados hay dirigentes que plantearon la necesidad de mantener las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para resolver disputas territoriales, como ocurre en Tucumán.