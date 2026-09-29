La Cámara Federal frenó el intento de reabrir la causa por el préstamo del FMI a Mauricio Macri

La Sala I declaró inadmisible el recurso presentado por el fiscal José Luis Agüero Iturbe contra el archivo de la investigación por inexistencia de delito.

La causa judicial por el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgado durante el gobierno de Mauricio Macri volvió a tener un movimiento, esta vez para cerrar la puerta a una nueva instancia de revisión. La Sala I de la Cámara Federal porteña declaró inadmisible el recurso de casación presentado por el fiscal José Luis Agüero Iturbe contra la decisión que había confirmado el archivo de la investigación por inexistencia de delito.

La resolución, firmada el 25 de septiembre , ratificó así el cierre que la propia Sala había dispuesto el 4 de septiembre, cuando confirmó el archivo ordenado previamente en primera instancia.

La Cámara Federal ratificó ese día el archivo de la investigación contra Mauricio Macri y exfuncionarios por el crédito de u$s57.100 millones tras considerar que se trató de una decisión de política pública adoptada en un contexto de urgencia financiera.

El fiscal había intentado que la Cámara Federal de Casación Penal revisara esa decisión. Sin embargo, los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola entendieron que no estaban dadas las condiciones para habilitar esa instancia.

Llorens fue particularmente crítico con la utilización de la vía recursiva. “ La vía casatoria que, nacida para casos muy específicos, ha visto incrementado su caudal con asuntos a los que debiera ser extraña ”, sostuvo en su voto. Y agregó: “ Es necesario que esa dirección sea retomada, asignándole intervención en asuntos que sólo la ley le ha encomendado ”.

La Justicia rechazó el recurso del fiscal y ratificó el cierre de la causa por el préstamo del FMI a Macri.

Para el magistrado, los argumentos del fiscal no alcanzaban para abrir la instancia de Casación. Según explicó, la resolución cuestionada había confirmado el archivo después de analizar tanto la posible adecuación de los hechos a las figuras penales denunciadas como el planteo de que la decisión había sido prematura.

En ese sentido, consideró que los agravios del fiscal, aunque extensos, “no rebaten esas premisas con argumentos que trasciendan la reiteración de la tesis ya desestimada en ambas instancias”. Llorens también sostuvo que el recurso no demostraba un perjuicio concreto ni una situación de arbitrariedad que permitiera habilitar excepcionalmente la intervención de Casación.

Por su parte, Bertuzzi y Yadarola señalaron que el fiscal había planteado una supuesta inobservancia de normas procesales, pero que en realidad había expresado su desacuerdo con la valoración realizada por el juez de primera instancia y por la propia Cámara respecto de la investigación.

“En rigor de verdad no ha hecho otra cosa más que exponer su discrepancia con la valoración que el a quo y esta Sala efectuaron acerca del alcance de la instrucción cumplida y de la utilidad de las medidas cuya producción se reclama”, señalaron.

Los camaristas también rechazaron que la invocación de arbitrariedad permitiera abrir la instancia. Recordaron que, según la doctrina de la Corte Suprema, esa herramienta tiene carácter excepcional y no está destinada a corregir decisiones simplemente porque una de las partes discrepe con el criterio adoptado.

También rechazaron el pedido de un ciudadano

El fallo además rechazó “in limine” la presentación de A. C. D. M., quien había intentado adherir al recurso del fiscal, ser tenido como querellante y formular otros planteos.

Llorens sostuvo que esa persona no era parte del expediente ni había demostrado ser particularmente ofendida por el supuesto delito. Según el juez, se había limitado a invocar su condición de “ciudadano y contribuyente, sin explicar qué perjuicio directo y personal le habría causado el hecho investigado”.

Finalmente, la Sala I resolvió declarar inadmisible el recurso de casación del fiscal y rechazar la presentación del particular.

De esta manera, la resolución mantiene el cierre de la investigación por el préstamo del FMI que había sido confirmado por la Cámara Federal el 4 de septiembre, y frena por ahora el intento del Ministerio Público Fiscal de llevar la discusión ante Casación.