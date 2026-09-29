Miguel Kiguel advirtió sobre el futuro del dólar: cómo impactan la intervención oficial y la continuidad del cepo

El economista advirtió que la paz cambiaria se sostiene con "intervención implícita" y cepo. Reclamó un dólar más alto para acelerar la compra de reservas, hoy en u$s9.500 millones, y alertó que la suba del riesgo país responde al ruido político rumbo a 2027.

El economista Miguel Kiguel advirtió que la estabilidad del dólar a lo largo de 2026 responde a una estrategia deliberada de intervención implícita , diseñada para anclar las expectativas de inflación a costa de retrasar la paridad cambiaria.

Durante una conferencia para la IAE Business School, el economista detalló por qué la continuidad del cepo cambiario genera dudas sobre la sostenibilidad del esquema actual. Para Kiguel, la imposibilidad de que el dólar flote libremente bajo la ley de oferta y demanda distorsiona la formación de precios y deja abierto el interrogante sobre cuál es el verdadero valor de equilibrio.

El economista señaló que, si bien el nivel actual de reservas netas, que ronda los u$s9.500 millone s, está lejos de ser el ideal, la cifra contrasta fuertemente con el punto de partida de la gestión Milei, que heredó un rojo cercano a los u$s11.000 millones en negativo.

Kiguel advirtió que la estabilidad del dólar a lo largo de 2026 responde a una estrategia deliberada de intervención implícita

A pesar de este avance, Kiguel indicó que falta mayor esfuerzo para alcanzar una posición de reservas robusta. “ Argentina tendría que tener entre u$s 50.000 y 60.000 millones ”, precisó. En ese sentido, consideró que el Banco Central logra comprar divisas, pero a ritmos que él califica como “bajos”.

Miguel Kiguel advirtió que la reconstrucción del balance del Banco Central tomará tiempo: “Obviamente que eso no se puede lograr en un año, ni en dos, ni en tres, pero durante muchos años vamos a comprar muchos dólares. Y para comprarlos se necesita un tipo de cambio más alto”, indicó.

Duda sobre el dólar: Kiguel advierte que el cepo oculta el valor real de la divisa. Depositphotos

El cepo al dólar

Luego el economista puso el foco en un aspecto que consideró central: “Hay otro elemento que también genera dudas acerca de si el tipo de cambio está bien y es que todavía el Gobierno no eliminó el cepo”.

Para el especialista, la negativa a desmantelar el cepo choca de frente con el triunfalismo del discurso oficial. Si los fundamentos macroeconómicos fueran tan sólidos como plantea el Ejecutivo, la eliminación de las trabas cambiarias debería ser el paso natural y no un riesgo que se pospone de forma indefinida. “Si todo está tan bien, ¿por qué (el Gobierno) no lo saca? ¿Qué ven ellos que no vemos nosotros?“, insistió.

En ese marco, planteó que el principal peligro para el tipo de cambio no radica en una suba gradual, sino en un "salto" brusco en su valor, ya que dispararía la demanda de dólares. "Nadie compra dólares ahora que está estable, que es cuando habría que hacerlo. Todo el mundo compra cuando sube", describió al referirse al comportamiento habitual del ahorrista.

Para cerrar su diagnóstico, Kiguel puso la lupa sobre el reciente incremento del riesgo país y lo vinculó de forma directa con la incertidumbre política que genera el incipiente escenario electoral de cara a 2027.