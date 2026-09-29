Senado: Claudia Cecilia López ocupará la banca de Juan Carlos Pagotto tras la muerte del senador + Agregar ámbito en









El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que la legisladora por La Rioja será quien reemplace al fallecido funcionario. La riojana ocupó el segundo lugar de la lista en las elecciones.

Claudia Cecilia López reemplazará a Pagotto en el Senado. Legislatura La Rioja

La legisladora de La Rioja, Claudia Cecilia López ocupará la banca de Juan Carlos Pagotto en el Senado de la Nación, tras la muerte del funcionario a los 74 años. La decisión fue confirmada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, en conferencia de prensa y se debe a que la mujer ocupó el segundo lugar en la lista electoral.

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"Nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos, del senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, quien falleció en el día de hoy. Acompañamos en este momento a sus compañeros de bloque. Su banca será ocupada por Claudia Cecilia Lopez", informó el vocero.

Queremos expresar en nombre del Gobierno Nacional nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos del Senador Nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, quien falleció en el día de hoy.



Acompañamos en este momento a sus compañeros de bloque de La Libertad Avanza y a… pic.twitter.com/F5i2rfnPDw — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) September 29, 2026 Juan Carlos Pagotto murió a los 74 años El senador nacional por La Rioja Juan Carlos Pagotto murió este martes en su vivienda particular de la capital provincial. La noticia fue confirmada por fuentes oficiales y generó conmoción tanto en la política riojana como en el ámbito nacional.

Según los primeros reportes, familiares del legislador encontraron su cuerpo durante la mañana. Personal policial y médicos forenses trabajaron en el domicilio para establecer las circunstancias del fallecimiento, mientras que inicialmente no se comunicó oficialmente la causa de la muerte.

Juan Carlos Pagotto murió a los 74 años. Mariano Fuchila El dirigente riojano ocupó durante su paso por la Cámara alta diferentes lugares relevantes dentro de la estructura parlamentaria y tuvo intervención en comisiones vinculadas con asuntos judiciales.

Durante 2026, Pagotto quedó ubicado en un lugar central dentro de las discusiones relacionadas con las designaciones y las vacantes del Poder Judicial, en momentos en los que el Gobierno buscaba avanzar con una amplia cantidad de nombramientos. La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, compartió un mensaje en sus redes sociales dedicado al senador fallecido, con quien tenía cercanía. "Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestra país", escribió la hermana del Presidente. "Un cálida abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento", sentenció la funcionaria en su mensaje posteado desde X, minutos después de conocerse la noticia del deceso. Noticia en desarrollo.-