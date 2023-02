Vero Bellini: “redescubrir a las grandes poetas latinoamericanas”

Más allá de las ideas que surgen de cada poema y cada poeta, lo cierto es que el proyecto de Bellini se volvía difícil de concretar debido a su ambiciosa idea de convocar a distintas cantantes, tan famosas como talentosas, para hacerse cargo de cada una de esas canciones sobre poemas a veces conocidos y en otras ocasiones placeres secretos de esta imparable pianista. autora y arregladora orquestal. Finalmente ya tiene su álbum, “La canción de las poetas”, en todas las plataformas digitales y también en sus redes sociales donde iba presentando cada tema como single.

El detalle de las cantantes y los poemas que le toca a cada una es el siguiente: Hilda Lizarazu interpreta “Quisiera” de Josefina Plá (Paraguay); Ana Prada “Tú me quieres blanca” de Alfonsina Storni (Argentina); Julia Zenko “Te estoy llamando” de Idea Vilariño (Uruguay); Luna Monti “Zurciendo medias” ,de Silvia Fernández (Argentina); Ligia Piro “Que yo era una mentira de la luna”, de Carilda Oliver Labra (Cuba); Mavi Díaz “El hombre que pasa”, de Aurora Estrada y Ayala (Ecuador); Cecilia Todd “Liberación”, de Magda Portal (Perú); Lidia Borda “La caricia perdida”, de Alfonsina Storni (Argentina); Marián Farías Gómez “Canción amarga”, de Julia de Burgos (Puerto Rico); Feli Colina y Vera Frod, “Huésped sin sombra” de Meira Delmar (Colombia); Sandra Mihanovich “Besos”, de Gabriela Mistral (Chile); Teresa Parodi “Progreso”, de Adela Zamudio (Bolivia); Dolores Solá “Despecho”, de Juana de Ibarbourou (Uruguay); Mariana Carrizo “Tu voz”, de Alejandra Pizarnik (Argentina) y Marcela Morelo un fragmento de “Redondillas”, de Sor Juana Inés de la Cruz (México).

Todo esto con algunos resultados sorprendentes, ya que Vero Bellini logró algo difícil, que fue convertir poemas de poetas y épocas y países distintos, y que todos suenen naturalmente como la letra de una canción que puede ser un tango o una milonga, o un ritmo latino o una canción pop, siempre con la personalidad musical de la compositora. Para explicarlo en la práctica, el oyente puede encontrarse tarareando un poema de Alfonsina Storni como “Tu me quieres blanca” en la versión que canta Ana Prada. “Trate de no dejarme llevar por la musicalidad propia de cada poesía, porque no sonaría naturalmente” dice Bellini. “A mi me gusta el formato canción, y le busqué el estilo y su impronta a cada poesía, y de algún modo me llegaba la inspiración pero al mismo tiempo la naturaleza da cada poema también se imponía, digamos que si yo trataba de hacer una cumbia, pero la poesía me llevaba a otro género, por más que insistiera con la cumbia no iba a salir. Mi arma secreta para hacer el disco fue la productora vocal Mavi Diaz. Ella fue la que convocó y convenció a cada cantante, y me ayudo a organizar las sesiones que se hicieron a lo largo de unos dos años, incluyendo también a 15 músicos en una agrupación que incluyó una sección de cuerdas, bandoneón, instrumentos folklóricos y hasta un sitar. Presentar el disco tal como fue grabado es también algo muy difícil, pero el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, habrá un adelanto de “La canción de las poetas” en vivo en las escalinatas de la Biblioteca Nacional como espectáculo soporte junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto. Esta vez no estarán todas las cantantes, ya que por cuestiones de agenda personal es muy complicado, pero Bellini asegura que al menos cinco de las estrellas del disco aparecerán para cantar todas las canciones/poesías, incluyendo algunas que en el estudio les correspondió a a otra colega. El espectáculo tendrá entrada libre y gratuita.