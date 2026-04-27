Barrio Mugica: el modelo argentino de integración urbana llegó a Harvard

La ex ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires expuso en Bostón sobre la experiencia de integración socio-urbana en barrios populares y le dejó un mensaje a Jorge Macri.

María Migliore , Directora de Integración Productiva del Centro de Estudios Fundar y co-fundadora de Popurrí, participó esta semana de distintos encuentros en dos de las universidades más importantes del mundo: Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard , en Boston, Estados Unidos .

En el MIT, Migliore participó del programa SPURS (Special Program for Urban and Regional Studies) en una mesa de conversación sobre déficit cualitativo de vivienda. En ese marco, presentó una iniciativa para canalizar inversión privada para el mejoramiento de viviendas en Argentina . Por otro lado, en Harvard, Migliore disertó como keynote speaker en el evento City as Commons. El evento tuvo lugar en la Graduate School of Design (GSD) y contó con la participación de estudiantes, docentes y público general.

“Reconstruir lo común en las ciudades es una apuesta política contra la fragmentación, no algo nostálgico”, así abrió Migliore la conferencia. Además planteó que la alternativa - gestionar la desigualdad mediante muros, control policial y asistencia social - resulta más costosa, menos efectiva y corrosiva para la democracia. La integración, sostuvo, es a la vez justa y estratégica.

María Migliore, Directora de Integración Productiva del Centro de Estudios Fundar y co-fundadora de Popurrí, participó esta semana de distintos encuentros en Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard, en Boston, Estados Unidos.

Desde ese encuadre, presentó el caso del Barrio Padre Carlos Mugica , también conocido como Barrio 31 , como experiencia de referencia internacional. Se trata de 72 hectáreas , tiene más de 40.000 habitantes y está ubicado en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires . La intervención, sostenida desde 2016 con financiamiento del BID y el Banco Mundial, incluyó:

Infraestructura básica : agua, saneamiento, desagüe pluvial, electricidad, pavimentación, alumbrado público; todo a estándares de ciudad formal.

: agua, saneamiento, desagüe pluvial, electricidad, pavimentación, alumbrado público; todo a estándares de ciudad formal. Vivienda : mejoramiento de viviendas existentes (fachadas, interiores, seguridad estructural), preservando a los residentes en el lugar; nuevas unidades en baja altura (1.200 departamentos, en su mayoría sobre el ex predio de YPF) para las familias relocalizadas desde debajo de la autopista Illia.

: mejoramiento de viviendas existentes (fachadas, interiores, seguridad estructural), preservando a los residentes en el lugar; nuevas unidades en baja altura (1.200 departamentos, en su mayoría sobre el ex predio de YPF) para las familias relocalizadas desde debajo de la autopista Illia. Infraestructura pública : nuevas escuelas, centro de salud y el traslado de la sede del Ministerio de Educación de la Ciudad al interior del barrio.

: nuevas escuelas, centro de salud y el traslado de la sede del Ministerio de Educación de la Ciudad al interior del barrio. Tenencia y formalización: regularización dominial, conexión formal a servicios, visibilidad digital (calles y comercios mapeados por primera vez en plataformas públicas).

Migliore repasó además la experiencia y el impacto positivo de la intervención en el Barrio Mugica, y subrayó la importancia de entender que el modo en que se enmarca el problema predetermina la solución: "solo cuando se lo lee como un problema de integración física, social y económica a la vez, las intervenciones pueden volverse transformadoras".

La conferencia fue seguida de un panel de discusión junto a Diane Davis, la profesora Charles Dyer Norton de Planificación Regional y Urbanismo en Harvard GSD, y Cynthia Goytia, directora del programa de Maestría en Economía Urbana de la Universidad Torcuato Di Tella.

En posteriores declaraciones, la ministra confrontó la mirada del actual Jefe de gobierno de la Ciudad sobre los barrios populares: “Mientras Jorge Macri sostiene que los modelos de integración urbana 'no funcionan en el mundo', en las mismas ciudades que se toman como referencia y modelo se hacen encuentros, foros y políticas públicas orientadas precisamente a mejorar y profundizar esos procesos”.