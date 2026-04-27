Netflix anunció "El sobrino", la nueva película de Damián Szifrón protagonizada por Leonardo Sbaraglia + Seguir en









Escrita y dirigida por Szifrón, y producida por K&S Films, esta comedia dramática —cuyo rodaje comienza hoy en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires— relata una historia ambientada en el universo de la música clásica.

Lo nuevo del creador de "Los Simuladores" inició su rodaje.

Netflix anunció este lunes el inicio de producción del nuevo proyecto de Damián Szifron: El sobrino. El filme está protagonizado por Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese, Luisana Lopilato, Valeria Lois y la presentación de Luan Adler Fuks.

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Escrita y dirigida por Szifron, y producida por K&S Films, esta comedia dramática —cuyo rodaje comienza hoy en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires— relata una historia ambientada en el universo de la música clásica, que lanza a sus protagonistas en un peregrinaje vertiginoso por Buenos Aires, Hamburgo, Londres y Nueva York.

De qué trata El sobrino Un pianista de renombre internacional, en la cima de su carrera, ve tambalear su mundo cuando descubre que su joven sobrino, de apenas nueve años, posee un talento musical que podría superarlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CheNetflix/status/2048764102504280384&partner=&hide_thread=false Un pianista de renombre internacional, en la cima de su carrera, ve tambalear su mundo cuando descubre que su joven sobrino, de apenas nueve años, posee un talento musical que podría superarlo. El sobrino, la nueva película escrita y dirigida por Damián Szifrón, protagonizada por… pic.twitter.com/bf3wF6oZO0 — CheNetflix (@CheNetflix) April 27, 2026 “Empezar un rodaje es una experiencia intensa. Marca el punto en que un importante caudal de ideas visuales y narrativas, largamente conversadas con equipos de artistas y colaboradores, cruzan el umbral de la imaginación y comienzan a transformarse en imágenes y sonidos concretos. Se trata de un proceso de materialización fascinante que se parece a la magia, pero que con frecuencia se produce bajo condiciones de mucha presión, porque hacer cine es caro y riesgoso. El desafío es mantenerse creativo y sensible en ese contexto, y encontrar aliados que comprendan y potencien la tarea.

Desde que tengo memoria, las películas que más me impactaron habitan en la intersección entre arte e industria. Hoy, esa intersección es cada vez más delgada, por eso considero un privilegio el apoyo contundente de Netflix, principal productor de contenido a nivel global, y de K&S —a esta altura, parte de mi familia—, a la hora de contar esta historia.

Leo está en un momento actoral increíble: lúcido, profundo, maduro y vital, y me entusiasman especialmente la reconexión con mi adorada Rita, el encuentro con Luisana y Valeria, el descubrimiento de un actor tan joven y singular como Luan, y la oportunidad de colaborar con Franco Nero, ídolo máximo de mi infancia. Nueva película. Nueva aventura. Allá vamos”, indico Szifron en un comunicado de prensa. Elenco de El sobrino Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese, Luisana Lopilato y Valeria Lois, con la presentación de Luan Adler Fuks, y las participaciones especiales de Vincent Macaigne y el legendario Franco Nero. La cinta cuenta con el asesoramiento musical de Horacio Lavandera, Antonio Formaro y Lito Vitale.

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