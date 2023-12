Virtual feriado cambiario complicó el pago en dólares con tarjeta

Cabe resaltar que ayer el BCRA decidió aplicar la regla de conformidad previa a todas las operaciones de demanda de dólares que se cursan a través del mercado de cambio. Esto implicó que prácticamente no se podía acceder a comprar dólares, salvo en cuestiones de necesidad y urgencia que incluso requerían la aprobación del BCRA.

Así, en algunas entidades el pago de los resúmenes de las tarjeta de crédito con consumo en dólares se pudo abonar pesificado. Cabe resaltar que el dólar oficial se tomó a $480 y a ese monto hay que sumarle los impuestos. El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) cotizó a $1.117,87.

“Recordamos que los consumos en dólares se pesifican al tipo de cambio oficial al vencimiento. Y si tienen el débito automático adherido con vencimiento hoy (por ayer), por la noche se les va a debitar”, especificó una entidad bancaria.

Cómo es la operatoria

En diálogo con Ámbito, el analista financiero Christian Buteler explicó cómo es la operatoria: “Cuando te viene la tarjeta de crédito con vencimiento en dólares, lo podés pagar en pesos a la cotización del día más los 155% de recargos que son impuestos y percepciones”.

Pero detrás de esta maniobra explicó cómo es que el banco cancela esos pagos. “Vos como cliente lo pagás en pesos, pero el banco avisa que tiene que dar dólares, porque VISA (por ejemplo) tendrá que pagar a su comercio en el exterior en dólares, entonces lo que estás haciendo es una forma de comprar dólares, no lo compran en realidad el banco, pero lo compran por orden cuenta tuyo para poder cancelar ese consumo”.

Lo que sucedió ayer fue que si bien esa normativa estaba vigente, el Banco Central no les vendía dólares a los bancos. “En un primer momento cuando la gente quería pagar su tarjeta, las entidades no lo dejaban pagar precisamente no sabían la cotización”, explicó el analista.

“Después hubo bancos que regularizaron esa operatoria porque los clientes no tienen la culpa, pero lo hicieron a distintas cotizaciones. Algunos lo hicieron a $500, otros a $438, por ejemplo”, explicó Buteler. “Todo producto del virtual feriado cambiario. Hoy (por ayer) el volumen de operación del mercado de cambio fue de u$s25 millones cuando generalmente ronda los u$s300 millones”, cerró.

Solange Rial