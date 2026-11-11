VTV: quiénes no deberán abonarla en noviembre en CABA

El beneficio permite evitar el costo de la revisión, pero requiere presentar la documentación y gestionar la autorización previamente.

La VTV es un trámite obligatorio para los vehículos que cumplen con los requisitos establecidos en CABA.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para los autos y motos radicados en la Ciudad de Buenos Aires que cumplen con los requisitos de antigüedad o kilometraje. Su objetivo es comprobar que los vehículos se encuentren en las condiciones adecuadas para circular.

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De todas formas, el Gobierno porteño contempla un régimen de exenciones que permite hacer la inspección sin pagar la tarifa correspondiente. Para acceder, los conductores deben cumplir determinadas condiciones y presentar la documentación respaldatoria dentro de los plazos establecidos.

Los jubilados, pensionados, mayores de 65 años y personas con discapacidad pueden solicitar la VTV gratuita en CABA , siempre que cumplan con los requisitos previstos por la normativa vigente. Según el Gobierno de la Ciudad, la exención del pago alcanza a los siguientes grupos:

La revisión técnica permite controlar las condiciones de seguridad de autos y motos.

En los casos de discapacidad, la exención alcanza a un solo vehículo por persona beneficiaria . Los conductores comprendidos en estos grupos deben hacer igualmente la inspección técnica cuando les corresponda.

convivientes de personas con discapacidad que acrediten al menos dos años de convivencia

descendientes y cónyuges de personas con discapacidad que cumplan con las condiciones correspondientes

padres o tutores de personas con discapacidad, cuando el vehículo esté destinado a su uso

personas con discapacidad que tengan un vehículo inscripto a su nombre y acrediten su condición

mayores de 65 años titulares de un vehículo, siempre que sus ingresos no excedan ese mismo límite

jubilados y pensionados titulares de un vehículo cuyos ingresos no superen dos haberes mínimos jubilatorios

Otro requisito fundamental es respetar el período establecido para la revisión , ya que la presentación fuera de plazo puede impedir que se aplique el beneficio. En noviembre, el cronograma habitual de vencimientos corresponde a los vehículos cuyas patentes terminan en 1.

Los conductores pueden gestionar sus turnos a través de la página oficial del Gobierno porteño.

Cómo solicitar la exención de pago de la VTV en CABA

Para hacer la VTV sin costo, los interesados deben solicitar la exención antes de presentarse en la planta verificadora. El Gobierno porteño permite gestionar el beneficio de manera online, sin necesidad de hacer una consulta presencial. El procedimiento incluye los siguientes pasos:

ir a la página oficial de https://buenosaires.gob.ar/tramites/verificacion-tecnica-vehicular-obligatoria

acceder al sistema de turnos y completar los datos personales y del vehículo

seleccionar el motivo por el que se solicita la exención

adjuntar la documentación respaldatoria

aguardar la aprobación de la solicitud antes de realizar la verificación

También existe una alternativa por correo electrónico, los solicitantes pueden enviar la documentación escaneada a [email protected]. En el mensaje deben informar:

CUIT o CUIL del titular

fecha de nacimiento

mes y año de patentamiento del vehículo

kilometraje actual de la unidad

Los jubilados, pensionados y mayores de 65 años deben presentar copia de la cédula verde, título del vehículo, DNI y comprobante de haberes. Las personas con discapacidad deben adjuntar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), además de la documentación del vehículo y sus datos personales.

Cuando la solicitud corresponde a un familiar, también se requiere documentación que acredite el vínculo, como una partida de nacimiento, certificado de matrimonio o constancia de convivencia, según el caso. La presentación de los documentos no garantiza la aprobación, ya que el organismo debe evaluar la solicitud y confirmar que se cumplen los requisitos para otorgar la exención.

Las plantas verificadoras realizan controles sobre distintos componentes de los vehículos.

Cuánto cuesta la VTV y cómo funciona la oblea única

Para quienes no cumplen con las condiciones de exención, el Gobierno de la Ciudad mantiene las siguientes tarifas para la Verificación Técnica Vehicular:

vehículos particulares: $96.968,19

motos: $36.459,72

Estos valores corresponden al trámite de inspección y se abonan por los medios de pago habilitados al momento de gestionar el turno. Durante la revisión, los técnicos controlan distintos componentes del vehículo, como frenos, neumáticos, luces, suspensión, dirección y emisión de gases contaminantes.

Si la unidad aprueba la inspección, obtiene la certificación correspondiente para circular durante el período de vigencia establecido. Por otra parte, CABA implementó una Oblea Única de VTV con código QR, que reemplaza el sistema de adhesivos que debían renovarse después de cada inspección.

Esta nueva oblea permite almacenar el historial de verificaciones del vehículo y actualizar automáticamente la información cuando se hace una nueva revisión. Por ese motivo, quienes ya tengan la Oblea Única no deben retirarla del parabrisas luego de aprobar otra inspección.

El sistema también facilita la consulta del historial técnico y permite verificar los controles hechos anteriormente. De esta manera, la Ciudad busca simplificar el procedimiento y reducir la necesidad de reemplazar la oblea cada vez que se renueva la VTV.