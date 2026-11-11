Michael Burry sumó a una importante empresa argentina a su portafolio y se refirió al sell-off tecnológico

El famoso inversor Michael Burry señaló que Mercado Libre representa más del 10% de su cartera, aunque adelantó que "podría caer aún más". Por otro lado, también se mostró escéptico sobre el potencial a largo plazo en Nvidia.

Burry es conocido por ser uno de los pocos inversores que predijo la crisis financiera de 2007.

El famoso inversor Michael Burry reveló que Mercado Libre (MELI) es una de las apuestas más importantes dentro de su portafolio, representando más del 10% de su cartera de inversiones. Además, también se refirió a la volatilidad en el sector tecnológico, y en particular a Nvidia , afectada por el escándalo en torno a su CEO, Jensen Huang . Se mostró escéptico de que el incidente puede afectar a la empresa y afirmó que en el corto plazo podría generarse "una oportunidad de inversión increíble" .

En el último comentario de Burry sobre su cartera, reveló que la empresa de comercio electrónico y la tienda australiana de muebles Temple & Webster son sus dos posiciones más importantes. De hecho, el inversor norteamericano aumentó su participación en Mercado Libre en dos ocasiones recientemente.

"Me gustan las perspectivas de MELI a largo plazo a partir de los u$s1.400" , afirmó el gestor de fondos, comentando que posee más del 10% de su porfaolio en cada una de esas empresas. En este sentido, defendió el gasto en inversiones de la empresa fundada por Marco Galperín a pesar de la presión sobre las utilidades. "MercadoLibre podría caer aún más. Espero realizar otra compra si baja un 20 % desde este nivel", agregó.

Los ingresos del tercer trimestre de Mercado Libre aumentaron un 45% hasta alcanzar los u$s10.750 millones , mientras que la utilidad operativa cayó un 6% a u$s676 millones , ya que los costos de envío, cumplimiento y mercadotecnia afectaron los márgenes.

Si bien la reciente caída de las acciones de Nvidia llamó la atención de Burry, no tiene intenciones de realizar inversiones a largo plazo . Mencionó que pronto podría parecer "una oportunidad de inversión increíble" , aunque sigue esperando que su ventaja competitiva se vea mermada en los próximos años.

"No me tienta mantenerla a largo plazo a partir de este momento, pero imagino que todo el mercado va a pensar que esta es una operación increíble muy pronto", dijo Burry, que no espera que la controversia en torno al director ejecutivo Jensen Huang cause mucho daño al negocio de Nvidia.

Su mayor preocupación es cuánto tiempo podrá el fabricante de chips mantener su ventaja competitiva: "reo que la ventaja competitiva de Nvidia se reducirá en los próximos cinco años" y advirtió que un escrutinio más minucioso del comercio de chips de Nvidia con China y de sus negocios en la industria de la inteligencia artificial podría acelerar esa erosión.

Nvidia dará a conocer sus resultados la próxima semana, incluso mientras su junta directiva investiga los informes de que Huang, fue blanco de una operación de inteligencia extranjera a través de una relación con una empresaria china.

La preocupación de Burry es que los equipos puedan perder valor incluso antes de que se pongan en funcionamiento. "Las GPU de Nvidia podrían estar depreciándose económicamente mientras esperan en los almacenes, mientras que la depreciación según los PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) se mantiene en cero", señaló.

Ya el mes pasado había cuestionado las valoraciones de las GPU de Nvidia, argumentando que se basaban en ingresos por alquiler proyectados en lugar de en precios de reventa reales.