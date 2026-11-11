Cómo es la protección que utilizará el Dibu Martínez con la Selección argentina durante esta fecha FIFA + Agregar ámbito en









El arquero del Chelsea sufrió una grave lesión en las últimas semanas que provocó una intervención quirúrgica de inmediato por precaución. Ante esto, el marplatense tiene que acatar las órdenes del médico y proteger la zona.

El Dibu Martínez con su nueva protección para ser parte de la Selección argentina. @emi_martinez26

Emiliano Martínez volvió a participar de los entrenamientos de la Selección argentina luego de su operación de mandíbula, la cual lo iba a obligar a ausentarse a los partidos amistosos de esta fecha FIFA, pero el arquero decidió presentarse de igual manera al Predio Lionel Andrés Messi con sus compañeros.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Una de las condiciones que le pusieron desde Inglaterra fue que podía estar en los entrenamientos con una protección especial, aunque la posibilidad de que sume minutos ante Costa Rica y Uruguay era muy baja, con la necesidad de que no asuma riesgos innecesarios en partidos amistosos. Por suerte para su competitividad, su presencia se terminará de definir en los próximos exámenes médicos.

El Dibu Martínez en el entrenamiento de la Selección argentina. @emi_martinez26 En cuanto a la atención que le tuvieron que dar a su mandíbula, luego de un choque en la Premier League con el Chelsea, el “Dibu” tiene que utilizar una protección confeccionada con fibra de carbono, la cual tiene una buena resistencia a los golpes y poco peso, para poder ejercer los movimientos necesarios sin dificultades.

Además, también tiene almohadillas internas para amortiguar posibles impactos y cubre específicamente la zona operada de fractura. Con la intención del equipo londinense de que el arquero vuelva de la mejor manera, el dispositivo fue diseñado a medida para que haga trabajos progresivos y no exponga su mandíbula a nuevos golpes.

Cómo fue la lesión del Dibu Martínez El sábado 17 de octubre, el Chelsea se enfrentó ante el Brighton por la séptima fecha de la Premier League. Una vez en el segundo tiempo, y con el partido 1 a 0 a favor de los Blues gracias a Pedro Neto, Las Gaviotas fueron a buscar el empate y tras un centro el “Dibu” Martínez y Jarrad Branthwaite se chocaron duramente en el aire.

Con la intención de despejar la pelota, el arquero argentino salió con fuerza para adelante, mientras que el defensor inglés lo hizo con potencia hacia el arco. Ante esta situación, el golpe los tendió a los dos en el césped, aunque el marplatense evidenció que se llevó la parte más dura luego de tener que ser retirado en camilla. El duro choque del Dibu Martínez. Después de salir con un pulgar arriba afirmando que estaba todo bien, en el hospital le comunicaron que necesitaban operarle la mandíbula tras detectar que había sufrido una lesión ósea en esa zona. Luego de la cirugía, el “Dibu” le agradeció a los hinchas por redes sociales: “Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en cero. En unas semanas volvemos ya”, escribió. El Dibu Martínez después de la operación. A pesar de que en principio se estimaba que la lesión no le iba a tomar menos de 40 días, la realidad es que su evolución es favorable y se espera que vuelva en la siguiente fecha de la Premier League, aunque no está del todo descartado para volver a ponerse la celeste y blanca durante esta fecha FIFA.