AMD aprovecha el escándalo de Jensen Huang y gana 25% frente a Nvidia

Con una suba respaldada por un upgrade de Oppenheimer y acuerdos con gigantes del sector, AMD toma ventaja sobre Nvidia, que cayó casi 6% el martes. La compañía de Lisa Su además lanzó su nueva generación de procesadores.

Las acciones de AMD subieron 25% frente a NVIDIA en la semana, impulsadas por un acuerdo con Google y una mejora de analistas.

Las acciones de Advanced Micro Devices (AMD) cotizaron al alza un 1,3% el lunes, tras una mejora en la calificación de los analistas , y un nuevo acuerdo con Google para la fabricación de chips de IA. La contracara de esta escalada fue el desplome de NVIDIA, cuyas acciones cayeron 4,3% en medio del e scándalo de infidelidad y espionaje chino que involucra al CEO Jensen Huang .

Cabe precisar que la tendencia se incrementó el martes: AMD subió 1,30% mientras que NVIDIA perdió casi 6% .

AMD se disparó cerca de 25% frente a Nvidia en lo que va de la semana bursátil. Días antes del repunte, el analista de semiconductores Jay Goldberg había elogiado la gestión de su CEO, Lisa Su, en momentos en que sus rivales tenían dificultades para asegurarse capacidad de fabricación.

“ La era de Lisa Su está en su mejor momento. Esta es una empresa que está funcionando muy bien ”, señaló Goldberg, de Seaport Research Partners, en la grabación del podcast The Circuit del viernes.

Goldberg dijo que Su sonaba inusualmente optimista, algo que, según el analista, es significativo porque rara vez exagera. Contrastó a AMD con Intel, que a su juicio atraviesa problemas de capacidad de fabricación, y eso ayudó a la compañía de Su a ganar cuota de mercado en servidores.

La contracara de esta escalada fue el desplome de NVIDIA, cuyas acciones cayeron 4,3% en medio del e scándalo de infidelidad y espionaje chino que involucra al CEO Jensen Huang .

El detalle

Cabe destacar que Intel reconoció dificultades tanto como para aumentar la producción de chips, cómo en la escasez de materiales de embalaje avanzados. Eso se agrega al cierre de una fábrica en Israel, que interrumpió aún más el suministro. Por su parte, AMD depende de su socio de fabricación, TSMC.

En ese sentido Lisa Su les indicó a los inversores que el gigante tecnológico había dedicado años a asegurar la capacidad de producción y los componentes necesarios para cumplir con sus objetivos de crecimiento.

AMD presentó su nueva línea de procesadores para servidores, reforzando su ventaja en rendimiento frente a la demanda de IA.

Por su parte, el director financiero de Intel, David Zinsner, reconoció de manera efectiva lo que está en juego en la competencia, diciendo en el informe de la empresa: “Realmente veo que la cuota de mercado el próximo año será una función de la oferta”.

El martes, AMD puso a la venta los EPYC SP7 de sexta generación, su nueva línea de procesadores para servidores basada en la arquitectura “Zen 6”. La empresa sostiene que el lanzamiento refuerza su ventaja en rendimiento de CPU para servidores frente a la demanda que la IA genera en los centros de datos.

En ese marco, Wall Street se mantuvo optimista con respecto a AMD. Oppenheimer elevó la calificación de la acción de “Rendimiento en línea” a “Rendimiento superior” con un precio objetivo de u$s600.