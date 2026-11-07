Aumentó la VTV y las multas ya rozan los 4,6 millones de pesos en noviembre 2026 + Agregar ámbito en









Los cuadros tarifarios de dos jurisdicciones presentan diferencias según el tipo de vehículo, la gravedad de la infracción y las unidades aplicadas.

Los controles vehiculares forman parte de los requisitos obligatorios para circular por las calles y rutas bonaerenses.

Noviembre llegó con nuevos números para los conductores de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) bonaerense tuvo una actualización del 17,56%, mientras que las sanciones de tránsito porteñas mantienen montos que pueden superar los $4,6 millones.

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Los cambios impactan directamente en el bolsillo de quienes tienen auto, moto o vehículos de mayor porte. A la hora de calcular los gastos, ya no alcanza con contemplar el combustible, el seguro y el mantenimiento: también hay que tener en cuenta las revisiones obligatorias y las posibles infracciones.

Las autoridades mantienen diferentes esquemas de actualización para los trámites y las sanciones de tránsito. La VTV en provincia subió un 17,56% tras el fin del congelamiento La Verificación Técnica Vehicular de la provincia de Buenos Aires registró un incremento del 17,56%, que llevó la tarifa básica para los vehículos particulares de hasta 2.500 kilos a $114.105,99. El nuevo importe se encuentra vigente durante noviembre y alcanza a las distintas categorías contempladas en el cuadro tarifario provincial.

La actualización fue autorizada por el Ministerio de Transporte bonaerense mediante la Resolución 361/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida llegó después de una postergación del ajuste que estaba previsto para meses anteriores. Los nuevos precios de referencia son los siguientes:

autos particulares de hasta 2.500 kilos: $114.105,99

vehículos pesados de más de 2.500 kilos: $205.390,78

motos de 50 a 200 cc: $45.642,40

motos de más de 200 y hasta 600 cc: $68.463,59

motos de más de 600 cc: $91.284,79 Los conductores deben prestar atención a la documentación exigida para evitar inconvenientes durante los controles. Las infracciones más caras de CABA: cuáles son las faltas que pueden costar más de $4.500.000 En la Ciudad de Buenos Aires, las multas de tránsito se calculan a partir de las Unidades Fijas (UF). Este mecanismo establece un valor económico de referencia que se multiplica por la cantidad de unidades asignadas a cada infracción.

Desde el 2 de septiembre de 2026, cada UF cuesta $1.173,08 y ese importe permanecerá vigente hasta el 1° de marzo de 2027. La actualización está vinculada con el precio de la nafta de mayor octanaje y determina cuánto debe pagar un conductor cuando recibe un acta. Entre las sanciones más elevadas aparece el exceso de velocidad. Cuando un vehículo circula a más de 140 kilómetros por hora, la penalización puede alcanzar las 4.000 UF, equivalentes a $4.692.320. El listado de las principales infracciones y sus importes en noviembre es el siguiente: exceso de velocidad: desde $469.232 hasta $4.692.320, según la gravedad de la falta

conducir con alcohol en sangre: desde $293.270 hasta $2.346.160

cruzar un semáforo en rojo: desde $351.924 hasta $1.759.620

circular sin VTV: $469.232

circular sin seguro obligatorio: $351.924

circular sin patente o con la identificación adulterada: $1.173.080

estacionar en un lugar indebido: $117.308 Los montos muestran que algunas conductas pueden representar un gasto considerable para los automovilistas. En particular, superar ampliamente los límites de velocidad permitidos puede derivar en una sanción cercana a los $4,7 millones. También hay que prestar atención a las infracciones vinculadas con la documentación del vehículo. Circular sin seguro o sin la verificación técnica correspondiente puede generar multas importantes, incluso cuando no se produce un accidente. Además, los importes de CABA no deben confundirse con los de la provincia de Buenos Aires. Aunque ambas jurisdicciones trabajan con Unidades Fijas, sus valores de referencia y mecanismos de actualización son diferentes.