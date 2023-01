Wanda Nara y la China Suárez intercambio de looks y algo más

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCno_H2DJrbM%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAO7BZCXGPkJsfJukWzIc7YFxM5zOZCarXlgItPFbk2ZCnzLQ6FsiMYn3ffSWeFunAMQqFIdWNzXJWqoqO6t9GZChwjlD7W6MM16WyVnIqmEhII6xx5JJF7aHCViptgT3yr32haUYZCmSXCmA96ZB12p2aIHlzScAZDZD View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_nara)

Ese mismo día la China Suárez compartió una foto de su paso por la peluquería donde se la ve con el pelo más claro respecto al color que venia mostrando en los últimos tiempos. "Tu rubia bebe" escribió la novia de Rusherking.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCnsAQQcpkLv%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAO7BZCXGPkJsfJukWzIc7YFxM5zOZCarXlgItPFbk2ZCnzLQ6FsiMYn3ffSWeFunAMQqFIdWNzXJWqoqO6t9GZChwjlD7W6MM16WyVnIqmEhII6xx5JJF7aHCViptgT3yr32haUYZCmSXCmA96ZB12p2aIHlzScAZDZD View this post on Instagram A post shared by China Suarez (@sangrejaponesa)

Los mensajes no se hicieron esperar. “Invirtieron el look con Wanda, ahora la China rubia, cómo les gusta vender, marketing...”, “Casualidades de la vida que ambas se cambien el look casi al mismo tiempo y que las dos deseen al mismo hombre “Icardi”, “Uh va salir corriendo Wanda a querer teñirse, van a quedar peladas todas”, respondieron los fans a su publicación con los mensajes más ingeniosos.