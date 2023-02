“Willow” aprovecha bien los réditos de un género

Así es que en este 2023 se estrenan los primeros 8 episodios de la serie “Willow”, en la que no está Val Kilmer -hace mucho que el actor secundario de “Top Gun” no está forma-, pero si regresa la ahora reina Joanne Whaley y por supuesto el enano Warwick Davis, que debe haber soñado con volver al personaje que le permitió un protagónico a cara descubierta, algo difícil para alguien de su estatura, ya que generalmente su carrera depende de papeles debajo de un disfraz tipo R2D2 o algún maquillaje especial de duende. Aquí Davis es un nelwyn, el ultimo hechicero de un reino dominado por humanos pero que incluye otras criaturas -y aquí hay un toque inequívocamente “Games of Thrones”- que se guarda de males externos gracias a un alto y largo muro al que llaman “La barrera”.

La nueva “Willow” tiene también un argumento con un grupo heterogéneo de héroes en busca de un príncipe raptado en el primer episodio por unos seres horribles. Y aquí esta el toque de Kasdan Jr., hijo del famoso director Lawrence Kasdanr, que conoce bien el género y le saca provecho a situaciones dialogadas bastante convencionales, sobre todo al principio, con escenas de superacción sobrenatural. Del mismo modo las locaciones galesas y algunas escenas de combate en estos paisajes podrían formar parte de una película estrenada en pantalla grande. Si bien algunos son mas sólidos que otros, los 8 episodios tienen un nivel parejo recomendable para los fans de esas fantasías heroicas que transcurren en medioevos imaginarios. El tema musical principal sigue siendo la extraña versión de la “Marcha de San Lorenzo” que escribió James Horner para la película original.

“Willow” (EE.UU.-GB, 2022). Dir.: J. Kasdan. Int.: W. Davis, J. Whalley, R. Cruz Miniserie (Disney+).