Milagro Sala pidió una "Navidad sin presos políticos"

La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, detenida desde enero de 2016, publicó este sábado una carta en la que pidió una "Navidad para todos, no para unos pocos" y saludó a los exfuncionarios y dirigentes detenidos.



En la carta escrita a mano desde el lugar en el que cumple con arresto domiciliario, titulada "Navidad para todos, no para unos pocos", la dirigente jujeña expresó: "Hace dos años que Mauricio Macri es presidente y por segunda vez tenemos que reclamar una Navidad sin presos políticos".



"Ahora ya no es solo Milagro Sala y los tupaqueros, ahora somos 18 y hay que agregar también a los 26 compañeros del ingenio La Esperanza, detenidos por defender los derechos de los trabajadores", señaló la dirigente.



En referencia a ese conflicto, responsabilizó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, a quien acusó de ser "un gran genocida por goteo, que manda a sus diputados y senadores a meterles la mano en el bolsillo a los jubilados, a las madres que cobran una Asignación Universal por Hijo, a los ex combatientes de Malvinas y a los discapacitados".





Lee la carta completa de Milagro Sala "Por una Navidad para todos y no para unos pocos" https://t.co/jSSDEGoyfz Por una #NavidadSinPresxsPoliticxs pic.twitter.com/0GzkfZEYni — Prensa Tupac (@PrensaTupac) 23 de diciembre de 2017