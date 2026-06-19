Se aprobó la construcción de la línea F de subte en CABA: cuál será el recorrido

El recorrido unirá Barracas, Constitución, Balvanera, Recoleta y Palermo, con combinaciones a todas las líneas de subte existentes y los ferrocarriles Roca y San Martín.

El Ejecutivo podrá emitir una deuda de hasta 1.350 millones de dólares para su construcción.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el proyecto que habilita el financiamiento de la futura Línea F de subte . Uno de los expedientes enviados por la gestión de Jorge Macri fue el que autoriza al Ejecutivo porteño a tomar deuda por hasta 1.350 millones de dólares para la construcción.

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El trazado previsto unirá zonas como Barracas, Constitución, Monserrat, San Cristóbal, Balvanera, Recoleta y Palermo . Además, estará conectado con todas las líneas existentes del subte y con los ferrocarriles Roca y San Martín . A continuación, conocé los detalles.

ACABAMOS DE ANUNCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA LÍNEA DE SUBTE: LA F VA A CONECTAR PALERMO CON BARRACAS. pic.twitter.com/QfcrPHL3zi

La aprobación legislativa habilita al Gobierno de la Ciudad a emitir deuda por hasta 1.350 millones de dólares , fondos que estarán destinados exclusivamente a la construcción de la nueva línea de subte.

Durante la discusión, el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo , destacó la "excelente reputación crediticia" de la Ciudad: "En sus 30 años de autonomía siempre cumplió con sus compromisos de deuda , aún en contextos económicos complejos del país".

En la misma línea, también se valoró la reciente colocación de deuda en el mercado internacional, que reforzó la capacidad de financiamiento del distrito.

"El sostenido orden en las cuentas fiscales le permite a la Ciudad poder acceder a préstamos con mejores condiciones crediticias y así llevar adelante obras de infraestructura que mejorarán la calidad de vida de todos los porteños", detalló el funcionario.

El legislador oficialista Waldo Wolff defendió la propuesta y aseguró: "No es un proyecto pensando en lo electoral, estamos pensando en las generaciones futuras".

Además, destacó que se trata de una obra de gran escala que demandará varios años de ejecución y planificación sostenida: "Será una obra que llevará más de seis años".

"Las diferencias políticas pueden convivir con los acuerdos, cuando las leyes son buenas para la Ciudad. La Línea F no pertenece a nuestro gobierno ni a nuestro partido, será de todos los porteños", sostuvo.

legislatura porteña

El proyecto fue aprobado con 56 votos a favor y uno en contra, aunque desde la oposición se plantearon advertencias sobre el nivel de endeudamiento.

La diputada Claudia Neira, de Fuerza por Buenos Aires, señaló que apoyaron el financiamiento porque consideran necesaria la inversión en transporte, pero advirtió que "compromete el 77% de toda la deuda de la Ciudad".

Además, remarcó que la iniciativa no contempla el costo de los vagones, estimado entre 200 y 300 millones de dólares adicionales, y cuestionó el contexto fiscal porteño por la caída de la recaudación y de los recursos coparticipables.

Embed - Nueva Línea de Subte: Línea F | Información oficial GCBA

Línea F de subte: cómo será el recorrido

Con las licitaciones publicadas en los primeros días de octubre de 2025, varias son las empresas interesadas en participar del proyecto que prevé una inversión de 1350 millones de dólares. Las obras comenzarán en enero de 2027 y representarán la primera ampliación de la red de subtes en 25 años.

La Línea F tendrá 9,8 kilómetros de extensión y 12 estaciones, conectando el sur y el norte de la Ciudad y permitiendo combinar con todas las líneas actuales (A, B, C, D, E y H), además de los ferrocarriles Roca y San Martín.

El trazado previsto unirá zonas como Barracas, Constitución, Monserrat, San Cristóbal, Balvanera, Recoleta y Palermo, generando una conexión directa entre áreas con alta demanda de transporte.

linea f

Las estaciones proyectadas incluyen: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Santa Fe/Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón/Hospital Rivadavia, Parque Las Heras/Coronel Díaz, Plaza Italia/Ecoparque y Pacífico.

El plan contempla una ejecución por etapas, con un primer tramo inicial de seis paradas que luego se ampliará progresivamente hasta completar el recorrido total.

"La construcción de la línea F es un salto de calidad en la transformación que estamos haciendo, como lo hicimos con el Metrobus y el Paseo del Bajo", destacó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Respecto a las entradas, no estará sobre las veredas sino que será a través de edificios aledaños, como ocurre con la estación Lavalle de la Línea C o Pueyrredón de la H.

A su vez, los andenes centrales permitirán cambiar de dirección sin necesidad de subir y bajar escaleras y la forma elipsoide de las estaciones las hará más fáciles de recorrer. Por su parte, el recubrimiento de las paredes mezclará hormigón con plástico para disminuir el ruido.