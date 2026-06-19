Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial de Javier Milei

La medida fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de una reunión en Olivos con el Presidente. La decisión fue comunicada desde la cuenta de X del exvocero.

El Gobierno anunció a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial del presidente Javier Milei, en reemplazo de Manuel Adorni, el también jefe de Gabinete. La decisión fue tomada tras una reunión clave que mantuvieron los funcionarios en la Quinta de Olivos este viernes por la mañana.