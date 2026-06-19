Cómo asociar el CUD a la tarjeta SUBE para viajar en transporte público

El beneficio quedará asociado a una tarjeta registrada y se aplicará automáticamente en trenes y colectivos nacionales.

A partir de este jueves, las personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden viajar sin costo en el transporte público de jurisdicción nacional utilizando únicamente la tarjeta SUBE .

La medida permite acceder al beneficio sin necesidad de presentar el certificado físico al momento de subirse, ya que quedará vinculado de manera digital a una tarjeta registrada a su nombre .

Según informó el Gobierno nacional, su implementación será gradual y coordinada , con el objetivo de extender progresivamente esta modalidad al resto del país . A continuación, conocé todos los detalles.

Cómo asociar el Certificado Único de Discapacidad a la SUBE y otras preguntas

El nuevo sistema permitirá que las personas con discapacidad accedan al boleto gratuito utilizando únicamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de mostrar el CUD al subir al transporte público.

Para esto, es obligatorio realizar previamente una vinculación entre el certificado y una tarjeta SUBE registrada a nombre del titular del beneficio:

Registrá la tarjeta SUBE en el sitio oficial de SUBE (https://www.argentina.gob.ar/SUBE). Si el usuario ya cuenta con SUBE registrada, comenzar por paso 2. Ingresar a la cuenta personal y dirigirse a la sección “Beneficios”. Cargar los 10 dígitos de tu número de CUD. Activar el beneficio mediante alguna de las siguientes opciones: Apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.

Utilizar la aplicación SUBE , seleccionando la opción “Acreditá o consultá saldo” y luego “Ver Saldo” y apoyando la tarjeta SUBE en la parte de atrás del celular (disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC ).

, seleccionando la opción “Acreditá o consultá saldo” y luego “Ver Saldo” y apoyando la tarjeta SUBE en la parte de atrás del celular (disponible para dispositivos Android 6 o superior con ). También podes hacerlo las validadoras de pago de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación.

Por otro lado, en aquellos casos en que el CUD contemple la necesidad de una persona acompañante, el descuento también quedará asociado a la misma SUBE utilizada por el titular. Para cada viaje será necesario registrar ambos pasajes.

En los colectivos, deberás indicar el destino y apoyar la tarjeta en la validadora. En el caso de los trenes, apoyá la SUBE al ingresar y también al finalizar el recorrido para completar correctamente el registro del viaje.

colectivo AMBA

¿Se puede seguir viajando gratis con el CUD físico?

El CUD físico continúa siendo válido y permite viajar sin costo en todo el transporte público de jurisdicción nacional. Las empresas de transporte y los choferes están obligados a aceptar el certificado en papel o digital como respaldo del beneficio, sin exigir trámites adicionales.

A través de una publicación en X, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó: "La nueva modalidad convivirá con el sistema actual y comenzará a implementarse en los servicios de jurisdicción nacional, con el objetivo de extenderse progresivamente al resto del país".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2065384215865094441?s=20&partner=&hide_thread=false A partir del próximo viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El trámite de vinculación podrá… — Manuel Adorni (@madorni) June 12, 2026

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación aseguró en un comunicado: "Ante cualquier negativa a reconocer el beneficio, impedir el viaje, exigir requisitos no previstos en la normativa o desconocer la validez del CUD físico, se recuerda a los usuarios que pueden realizar la denuncia correspondiente a través de los canales oficiales".