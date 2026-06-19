Las acciones europeas operan con volatilidad, mientras el petróleo vuelve a acercarse a los u$s80

Las bolsas mundiales cierran una semana sólida, pero con cautela. El alivio generado por el acuerdo de paz provisional entre EEUU e Irán dio paso a la atención centrada en los obstáculos que aún persisten para lograr un acuerdo duradero.

Las bolsas mundiales operan sin una tendencia mixta este viernes, y sin la referencia de Wall Street esta jornada por feriado, habiendo cerrado la semana con las subas de ayer . Mientras, los precios del petróleo suben este viernes después de que los negociadores estadounidenses e iraníes suspendieran las conversaciones de paz .

El abandono de los planes para que los negociadores estadounidenses e iraníes se reunieran en Suiza hoy generó incertidumbre sobre el momento de las conversaciones de paz , que buscarán convertir un memorando para poner fin a más de tres meses de guerra en un acuerdo de paz más permanente.

Las conversaciones también podrían complicarse por una escalada de los combates en el Líbano , donde Israel lanzó nuevos ataques contra militantes de Hezbollah . ‌Las autoridades libanesas dijeron que 18 personas murieron en ataques aéreos e Israel dijo que cuatro de sus soldados murieron en uno de los ataques más mortíferos de la guerra del grupo respaldado por Irán.

La confianza en una tregua duradera disminuyó, l o que impulsó ligeramente el precio del petróleo , a pesar de que los buques petroleros ya comenzaron a navegar por el estrecho de Ormuz, que la guerra había cerrado de facto.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — baja 0,4% hasta u$s79,58 el barril, mientras que el crudo estadounidense avanza un 0,46%, hasta los u$s76,95 el barril.

petroleo ganancias mercados Suben los precios del petróleo tras pausa en negociaciones EEUU-Irán. Depositphotos

Las claves de la jornada en Wall Street

En el mundo, la situación es mixta. En Europa, el Euro Stoxx baja 0,17%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,06% y el CAC francés retrocede 0,08%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,24%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,59%, mientras que la bolsa de Shanghái corrigió 0,43%. Mientras, el Kospi surcoreano bajó 0,13% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,52%.

Si bien este viernes no operan los mercados por ser feriado, el "premarket" sigue activo. En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York — el S&P 500 — cae 0,31%, el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,45%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,20% a la baja.

Mientras, el dólar se encaminaba a su mayor ganancia semanal en un mes en los mercados globales, principalmente a expensas del yen, que cayó durante cinco de las últimas seis semanas hasta cotizar cerca de su nivel más bajo desde finales de 1986, lo que provocó una serie de advertencias por parte de funcionarios en japoneses de que la intervención es una opción.