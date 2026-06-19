Dos directivos del INDEC trabajarán en materia estadística con importantes organismos internacionales

El director del Instituto, Pedro Lines, integrará el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En tanto, la directora técnica Carolina Plat será autora principal en el grupo de trabajo sobre estadísticas industriales de las Naciones Unidas.

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Pedro Lines , y la directora técnica Carolina Plat fueron seleccionados por importantes organismos internacionales para trabajar con ellos en materia estadística.

Lines fue elegido como uno de los ocho expertos en estadística que determinarán la próxima conformación del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) , de acuerdo con la mayor importancia económica y el peso relativo de los diez Estados miembros más relevantes.

El estudio exploratorio de selección del comité comenzó en marzo y recurrió a redes profesionales consolidadas en el seno de la comunidad estadística internacional.

El criterio de integración, de acuerdo con el documento GB.357/INS/5, fue la búsqueda de expertos imparciales de renombre internacional y del más alto nivel de autoridad estadística, familiarizados con la normativa reciente relativa a las estadísticas laborales adoptada por la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. “Son designados a título personal”, se informó.

El comité de expertos estadísticos, dos por cada región de la OIT, estará integrado por la directora de la Oficina de Estadísticas de Lesotho, Celina Molato, y el director general del Instituto Nacional de Estadística de Rwanda, Ivan Murenzi (África); la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, Graciela Márquez -quien, junto a Pedro Lines, representa a las Américas-; la jefa de Estadísticas de la Oficina de Estadísticas de Maldivas, Aishath Hassan, y el exjefe de Estadísticas del Ministerio de Estadísticas y Ejecución de Programas de India, Pravin Srivastava (Asia y el Pacífico); y el exdirector de la División de Estadística de las Naciones Unidas, Stefan Schweinfest, y la directora de estadísticas macroeconómicas de Eurostat, Antonia Martínez Luengo (Europa).

Cabe destacar que Pedro Lines también forma parte, desde 2019, del grupo asesor de expertos de las Naciones Unidas (AEG, por sus siglas en inglés) sobre el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) y sobre el programa de implementación del nuevo manual del SCN 2025 en todo el mundo.

Naciones Unidas

Por su parte, la directora técnica del INDEC, Carolina Plat, fue elegida para contribuir como autora principal (lead author) en el grupo de trabajo sobre estadísticas industriales de las Naciones Unidas que revisará y actualizará las Recomendaciones Internacionales sobre las Estadísticas Industriales (IRIS, por sus siglas en inglés).

La responsabilidad de Plat en el grupo de trabajo, que funciona en el ámbito del Comité de Expertos de las Naciones Unidas en Estadísticas Empresariales y Comerciales, consistirá en coordinar, junto a coautores y colaboradores de los países miembros, la redacción del principal marco de referencia para la producción de estadísticas industriales oficiales.

La reunión inaugural del grupo de trabajo, cuya misión fue aprobada durante el 57° período de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, se celebró el pasado mayo en la sede austríaca del organismo multilateral.

Durante cuatro días, más de 70 expertos, entre integrantes de las oficinas nacionales de estadística y de organizaciones regionales e internacionales especializadas en la materia, evaluaron el alcance metodológico y el impacto de los cambios en la producción industrial sobre las estadísticas mineras, manufactureras, energéticas, entre otras.

La agenda incluyó intercambios sobre economía digital, innovación y nuevas tecnologías, cadenas globales de valor, el uso de registros administrativos, big data y nuevas fuentes de datos para la producción estadística que atenúe la carga de los encuestados, entre otros temas emergentes