Bitcoin retrocede a u$s62.600 y encamina a cerrar otra semana de pérdidas

La incertidumbre en torno al acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, sumada al tono restrictivo de la Reserva Federal, golpea el apetito por los activos de riesgo.

Bitcoin (BTC) cae este viernes y se encamina hacia una nueva semana en rojo , en un contexto en el que la incertidumbre por las conversaciones de paz entre EEUU e Irán y el tono restrictivo de la Reserva Federal (Fed) mantuvo a los mercados en una postura mayoritariamente adversa hacia las criptomonedas.

La principal criptomoneda retrocede 2,5% y cotiza en torno a los u$s62.600, mientras que el E thereum (ETH) cae alrededor de un 3,3% y pierde el nivel de los u$s1.700. En el balance semanal, Bitcoin acumula una baja de 1,2%, aunque el Ethereum logra sostenerse y mantiene una ganancia de 1,5%.

La Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Game , destacó que "la presión vendedora continúa siendo amplificada por la salida de capital de los ETFs spot de Bitcoin , que registran la sexta semana consecutiva de salidas netas y acumulan retiros de aproximadamente u$s227 millones hasta el jueves , lo que sugiere una postura más defensiva por parte de los inversores institucionales".

Agregó que Bitcoin se encamina a cerrar la semana en rojo, cotizando cerca de su media móvil de 200 semanas, lo que "podría abrir espacio para una corrección más profunda hacia la región de los u$s55.000".

La mayor criptomoneda del mundo había mostrado una breve recuperación, que terminó revirtiendo tras las señales restrictivas de la Reserva Federal (Fed), que golpearon el apetito por los activos especulativos y de mayor riesgo.

Esa tendencia bajista también arrastró a la mayoría de las altcoins. XRP, BNB y Solana retroceden entre 3% y 4%, mientras que la corrección más pronunciada se observa en Hyperliquid, que cae 6%.

Crecen las dudas sobre el acuerdo con Irán

En el plano geopolítico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el acuerdo alcanzado con Irán equivale a una "rendición incondicional" por parte de Teherán. En paralelo, el vicepresidente, JD Vance, decidió posponer su viaje a Ginebra, Suiza, donde estaba previsto que se firmara oficialmente el acuerdo preliminar para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Estos movimientos intensificaron las dudas sobre la solidez del acuerdo de paz, en momentos en que Trump busca responder a quienes critican el memorándum de entendimiento por considerar que Washington cedió demasiado terreno.

Cabe recordar que Estados Unidos levantó las sanciones sobre Irán y puso sobre la mesa la creación de un fondo de u$s300.000 millones destinado a la reconstrucción del país persa.